Phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia gắn với đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026”. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên được giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sáng kiến và đề xuất các giải pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trình bày Báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả tại cơ sở. Đồng thời, phân tích yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động gắn với ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; lựa chọn những cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu bế mạc hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán khẳng định, hội thảo đã góp phần kết nối lý luận với thực tiễn, giữa cấp tỉnh với cơ sở, đồng thời nhận diện rõ hơn những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác Mặt trận.

Trong đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; nâng cao hiệu quả giám sát, phản ánh những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Rà soát, lựa chọn những nội dung phù hợp để cụ thể hóa các ý kiến, giải pháp tại hội thảo; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên và địa phương tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước nhân rộng những mô hình hiệu quả, lan tỏa cách làm hay, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phục vụ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phan Nga