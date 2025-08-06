Quan tâm tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho công chức cấp xã khu vực miền núi

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhìn chung, chính quyền cấp xã đã đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên với thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hiện có, nhiều địa phương, nhất là các xã miền núi đang cần được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trụ sở xã Thắng Lộc, nơi còn thiếu công chức có chuyên môn về đầu tư xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Ảnh: Đồng Thành

Bám sát các quy định, hướng dẫn từ Trung ương và của tỉnh, ngay sau khi vận hành, chính quyền cấp xã khu vực miền núi của tỉnh đã tập trung cao nỗ lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị các phòng họp trực tuyến, trung tâm hành chính công để phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân.

Ghi nhận ở nhiều trung tâm hành chính công, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Hầu hết các thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình trên môi trường mạng, đã tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Thêm vào đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng đã được chính quyền các xã quan tâm thực hiện nghiêm theo luật định. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, cung cấp phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai được chú trọng thực hiện...

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức ở nhiều xã khu vực miền núi còn thiếu cả về số lượng và chuyên môn nghiệp vụ. Theo thông tin từ Sở Nội vụ, hiện nay, tổng số cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là 6.230 người, còn thiếu 106 định biên theo Nghị quyết số 651/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 của HĐND tỉnh. Tình trạng thừa thiếu cục bộ công chức cấp xã đang diễn ra, nhiều xã khu vực 11 huyện miền núi cũ thiếu số lượng lớn công chức. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã biệt phái, điều động 191 cán bộ, công chức cấp tỉnh và ở các xã, phường có số lượng công chức dôi dư có nguyện vọng (15 công chức cấp tỉnh và 176 công chức cấp xã) lên công tác, từng bước giải quyết tình trạng thiếu công chức ở khu vực miền núi.

Việc điều động, biệt phái công chức lên công tác ở khu vực miền núi là chủ trương đang được đánh giá là kịp thời, đúng đắn, nhằm đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Bài toán thiếu về số lượng cán bộ cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, nhiều xã vẫn thiếu cán bộ chuyên môn để thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện trước đây.

Ví như tại xã Luận Thành, sau khi được tỉnh bổ sung thêm 3 công chức, hiện khối chính quyền vẫn còn thiếu 8 người (từ 1/9 có thêm 1 cán bộ nghỉ hưu) theo định biên. Trong số lượng biên chế còn thiếu, xã Luận Thành cần thiết nhất là công chức có chuyên môn để bố trí các vị trí việc làm: đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán và công nghệ thông tin. Ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã, phân tích: Theo quy định, UBND cấp xã được giao chức năng chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn, nếu không có công chức chuyên môn về lĩnh vực này thì rất khó triển khai các bước thủ tục đầu tư ban đầu và công tác quản lý về sau. Hoặc thiếu công chức có chuyên môn về công nghệ thông tin xã sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số, yêu cầu nhiệm vụ then chốt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tương tự, tại xã Thắng Lộc, theo quy định, khối chính quyền sẽ có 32 biên chế. Sau khi được tỉnh điều động thêm 4 công chức thì số biên chế hiện có 23 người. Trong số biên chế còn thiếu, xã cần nhất là công chức có chuyên môn về kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản và công nghệ thông tin. Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc, Lê Văn Hùng cho biết: Hiện tại xã mới chỉ có 1 công chức cấp xã trước đây có chuyên môn phù hợp để bố trí cho vị trí kế toán thuộc Phòng Kinh tế, nhưng phải đảm đương công việc có liên quan ở cả văn phòng HĐND và UBND xã nên gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, xã vẫn chưa có công chức có chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực 11 huyện miền núi cũ, rất nhiều xã thiếu công chức có chuyên môn về công nghệ thông tin, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi phần nhiều số biên chế hiện có là công chức cấp xã, năng lực, trình độ không đồng đều, rất khó để đảm đương nhiệm vụ của cấp xã sau khi tiếp nhận nhiều thẩm quyền của UBND cấp huyện trước đây. Bởi vậy, lãnh đạo nhiều xã cho rằng, ngoài việc điều động, biệt phái công chức có nguyện vọng lên miền núi công tác, các sở, ngành cần quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các xã khu vực miền núi trong triển khai các bước quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật ở một số nhiệm vụ như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính - ngân sách, đất đai, tài nguyên, môi trường...

Đồng Thành