Quan tâm chất lượng đội ngũ đảng viên ở Thanh Quân

Xác định chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Thanh Quân đang tập trung đổi mới nội dung, phương thức quản lý, giáo dục, rèn luyện theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ được giao và yêu cầu từ thực tiễn cơ sở.

Chi bộ thôn Thanh Đồng, xã Thanh Quân sinh hoạt định kỳ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Thanh Quân hiện có 24 tổ chức đảng trực thuộc với 762 đảng viên. Do đặc thù địa bàn rộng, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Theo đó, mỗi đảng viên phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân, tiên phong đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Từ yêu cầu đó, Đảng ủy xã Thanh Quân xác định trước hết phải nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm của từng đảng viên. Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên được tổ chức nghiêm túc, đồng thời từng bước đổi mới theo hướng gắn nội dung học tập với chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Học nghị quyết không dừng ở việc nắm nội dung mà phải chuyển thành hành động, thành kết quả công việc và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Điểm nhấn được Đảng bộ xã chú trọng là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần nêu gương được thể hiện từ những việc cụ thể, đó là: trách nhiệm trong công việc, thái độ tiếp xúc với Nhân dân, kỷ luật hành chính, tinh thần chủ động giải quyết nhiệm vụ và dám chịu trách nhiệm trước tập thể, trước Nhân dân.

Cùng với giáo dục, rèn luyện, Đảng bộ xã coi sinh hoạt chi bộ là môi trường trực tiếp để quản lý, đánh giá và nâng cao chất lượng đảng viên. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, tránh hình thức, dành thời gian thảo luận những vấn đề sát với đời sống ở địa bàn dân cư. Đảng viên được khuyến khích phát huy dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua sinh hoạt chi bộ, vai trò và trách nhiệm của từng đảng viên được xác định rõ hơn. Những nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế, XDNTM, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số hay vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của địa phương đều cần sự tiên phong của đảng viên. Khi đảng viên làm trước, làm tốt và nói đi đôi với làm, việc vận động quần chúng sẽ có sức thuyết phục hơn.

Song song với đó, Đảng bộ xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng. Quan điểm được đặt ra là quản lý đảng viên phải gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; đánh giá đảng viên phải dựa trên kết quả công việc và mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao, tránh tình trạng đánh giá chung chung, nể nang, hình thức.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân, cho biết: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Khi tổ chức đảng mạnh, đảng viên gương mẫu thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố”.

Từ thực tiễn ở Đảng bộ xã Thanh Quân có thể thấy, nâng cao chất lượng đảng viên không phải là nhiệm vụ riêng của cấp ủy mà là quá trình thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ giáo dục chính trị tư tưởng, được kiểm chứng qua thực hiện nhiệm vụ và được củng cố bằng kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên phải tự soi, tự sửa, chủ động nâng cao năng lực, tác phong và tinh thần trách nhiệm; đồng thời đặt lợi ích của tập thể, cộng đồng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Thanh Quân tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, giáo dục và đánh giá đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Cùng với đó, cấp ủy tăng cường đối thoại với Nhân dân, phát huy vai trò của đảng viên tại địa bàn dân cư, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm một trong những căn cứ quan trọng đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Bài và ảnh: Minh Hiếu