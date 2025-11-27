Pù Luông khắc phục đường hư hỏng phục vụ du lịch

Trong bối cảnh mùa du lịch cuối năm đang đến gần, xã Pù Luông đã khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị hư hỏng do mưa bão gây ra nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt phục vụ hoạt động du lịch một cách tốt nhất.

Một điểm sạt lở mái taluy trên địa bàn xã Pù Luông.

Theo báo cáo của UBND xã Pù Luông, sau cơn bão số 10 diễn ra vào cuối tháng 10/2025, tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Đôn - một trong những cung đường du lịch quan trọng đã xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí. Trong đó có 3 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 120m, khoảng hơn 400m3 đất đá bị sạt lở, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và du khách. Cũng tại thôn Đôn và Kho Mường - nơi có nhiều homestay và điểm lưu trú cộng đồng, nhiều tuyến đường nội thôn cũng bị sạt lở, gây bồi lấp hoặc cuốn trôi một số đoạn nội đồng, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, sinh hoạt thường ngày của người dân và trải nghiệm du lịch của du khách.

Tương tự, trên nhiều tuyến đường khác xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, có những vị trí mặt đường bị khoét sâu, lồng “hàm ếch”, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Đơn cử như tuyến đường từ xã Lũng Niêm (cũ) đi xã Thành Sơn (cũ) ghi nhận sụt nứt taluy âm dài khoảng 130m, taluy dương sạt lở hơn 70m3 đất đá, thu hẹp lòng đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình trên, UBND xã Pù Luông đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Hạt Giao thông đường bộ khắc phục các điểm sạt lở. Các điểm sạt lở taluy âm có tính chất phức tạp được chính quyền địa phương rào chắn, ngăn người dân và phương tiện qua lại và báo cáo UBND tỉnh để đánh giá kỹ thuật, lập phương án xử lý.

Nhiều hộ kinh doanh homestay tại thôn Đôn đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền trong việc xử lý kịp thời các điểm sạt lở. Điều đó giúp cho các cơ sở lưu trú chủ động đón khách mà không bị gián đoạn hoạt động.

Dịp cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hà, du khách đến từ Hà Nội cùng gia đình có chuyến du lịch đến Pù Luông, ban đầu cũng có nhiều đắn đo khi hay tin sạt lở ở khu du lịch. Tuy nhiên, sau khi nhận được tư vấn của chủ cơ sở kinh doanh du lịch, gia đình chị đã quyết định vẫn tiếp tục chuyến đi. Chị nhận thấy các điểm sạt lở đã được chính quyền địa phương rào chắn, đặt biển cảnh báo và có hướng dẫn đi bằng tuyến đường khác.

Trưởng phòng Kinh tế xã Pù Luông Hà Văn Tung, cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, các điểm sạt lở nhỏ đã được chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ du lịch dịp cuối năm. Đối với các tuyến sạt lở lớn, xã đã báo cáo và đề nghị các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở, gia cố các vị trí xung yếu. Riêng tuyến đường vào thôn Đôn, tạm thời cấm đường để đảm bảo an toàn, đồng thời bố trí biển báo chỉ dẫn du khách đi theo tuyến thay thế, không làm gián đoạn hoạt động du lịch trải nghiệm".

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 7 tỷ đồng để xử lý tuyến đường vào thôn Đôn. Hiện nay, xã Pù Luông đang chuẩn bị các bước đầu tư, phấn đấu triển khai từ trung tuần tháng 12/2025 và hoàn thành trong đầu năm 2026. Việc khắc phục các tuyến giao thông sau mưa bão có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng ở Pù Luông. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ tỉnh sẽ giúp địa phương xử lý dứt điểm các điểm sạt lở lớn, xây dựng kè chống sạt lở và khôi phục mặt đường, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và du khách.

Hiện giao thông tại các điểm du lịch cộng đồng ở Kho Mường đã thông suốt và đón khách trở lại bình thường. Tuy nhiên, xã vẫn khuyến cáo các hộ kinh doanh du lịch và du khách theo dõi thông tin từ địa phương, tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa du lịch cuối năm.

Bài và ảnh: Tiến Đông