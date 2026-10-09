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Phường Nam Sầm Sơn đăng cai Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, Ban Tổ chức Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 họp triển khai nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên.

Phường Nam Sầm Sơn đăng cai Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Chiều 9/10, Ban Tổ chức Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 họp triển khai nhiệm vụ và phân công công việc cho các thành viên.

Phường Nam Sầm Sơn đăng cai Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Đại diện các ngành, đơn vị, địa phương dự cuộc họp.

Đây là giải đấu do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Nam Sầm Sơn tổ chức, dự kiến thu hút hơn 200 tay vợt là người dân địa phương và cộng đồng đam mê Pickleball trên toàn quốc.

Giải đấu có 3 nhóm tuổi gồm: đồng đội từ 18 tuổi trở xuống, đồng đội từ 19 đến 40 tuổi và đồng đội trên 40 tuổi. Ở mỗi nhóm tuổi, các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm: đôi nữ, đôi nam nữ và đôi nam.

Phường Nam Sầm Sơn đăng cai Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Đại diện Lasong Hotel and Villas Sầm Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Giải đấu nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy du lịch Thanh Hóa mùa thấp điểm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Nam Sầm Sơn và các sản phẩm du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Phường Nam Sầm Sơn đăng cai Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm, chuẩn bị địa điểm lưu trú, các nội dung về chuyên môn, lễ khai mạc, bế mạc, công tác tuyên truyền trước, trong và sau giải.

Theo kế hoạch, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/10 tại cụm 7 sân pickleball Lasong Hotel and Villas Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn.

Duy Tính

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