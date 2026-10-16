Phường Hàm Rồng ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục

Sau sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học, số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hàm Rồng giảm từ 15 trường xuống còn 7 trường, bộ máy quản lý được tinh gọn, giảm đầu mối. Trong bối cảnh mới, phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cô và trò Trường THCS Đông Thọ trong giờ học.

Ngay từ đầu năm học, UBND phường Hàm Rồng đã xác định rõ yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế sau sắp xếp; bảo đảm công tác chỉ đạo được triển khai liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý. Cùng với đó, phường quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chủ động quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công, ưu tiên đầu tư, sửa chữa các hạng mục thiết yếu phục vụ công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các nhà trường chú trọng bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục trong tình hình mới. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục trên địa bàn phường từng bước được hoàn thiện, với 57 phòng học bộ môn, 12 nhà đa năng, 5 bể bơi, 10 sân học thể chất, 10 thư viện đạt chuẩn và các công trình nhà vệ sinh trường học. Đáng chú ý, 100% số lớp học ở các cấp học được trang bị phương tiện, thiết bị có kết nối internet, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục.

Cùng với việc củng cố các điều kiện dạy và học, các nhà trường đã từng bước ổn định nền nếp, duy trì hoạt động giáo dục thông suốt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với chú trọng giáo dục mũi nhọn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tại Trường THCS Đông Thọ, công tác đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Thầy giáo Lê Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Thời gian qua, nhà trường không ngừng đổi mới, tìm tòi các giải pháp sáng tạo trong dạy và học; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo từng chuyên đề, từng giai đoạn phù hợp với năng lực của học sinh. Cùng với đó, trường tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số cho giáo viên, kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, giáo viên nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giảng dạy”. Cũng theo thầy Lê Thanh Hải, đổi mới giáo dục không thể dừng lại ở những phong trào mang tính thời điểm mà cần được xác định là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng thúc đẩy giáo dục toàn diện.

Ở cấp tiểu học, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được các nhà trường triển khai gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, phát triển năng lực, rèn luyện kỹ năng sống và tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Cô Lê Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Rồng, cho biết: “Nhà trường chú trọng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến từng đối tượng học sinh và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tạo thêm điều kiện để giáo viên hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng; đồng thời tổ chức các hoạt động đọc sách, thể dục - thể thao, văn nghệ, trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng sống". Theo cô Tâm, điều quan trọng là sử dụng hiệu quả thời gian buổi học thứ hai, tránh tạo áp lực học tập không cần thiết đối với học sinh tiểu học. Thay vì kéo dài các giờ học theo cách truyền thống, nhà trường hướng đến tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để học sinh được vận động, vui chơi, thực hành. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến từng học sinh và phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quá trình giáo dục. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tích cực, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Phát huy những kết quả đạt được, trong lĩnh vực giáo dục, phường Hàm Rồng tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, kỷ cương, thân thiện.

Bài và ảnh: Linh Hương