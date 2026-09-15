Phường Đông Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ dân phố sau sắp xếp

Sau sáp nhập, các tổ dân phố (TDP) không chỉ mang tên gọi mới, địa bàn mới mà còn đứng trước yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của các TDP sau sắp xếp không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài được phường Đông Tiến quan tâm nhằm xây dựng bộ máy ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Chi bộ tổ dân phố Bái Giao 2 triển khai một số công việc chung của phố.

TDP Bái Giao 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phố Giao Sơn và 1/2 phố Giao Thành. Sau sắp xếp, cấp ủy chi bộ phố Bái Giao 2 được thành lập, nhân sự bao gồm người của 2 phố cũ. Chị Phan Thị Lợi, trước làm trưởng phố Giao Thành cũ được chỉ định làm phó bí thư chi bộ, trưởng phố Bái Giao 2.

Chị Lợi sinh năm 1991, là một trưởng phố trẻ tuổi. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, cách thức tổ chức công việc cũng đòi hỏi phải linh hoạt hơn. Bởi thế, việc quan trọng đầu tiên được chị Lợi xác định là phải chủ động cập nhật kiến thức công nghệ, ứng dụng các tiện ích số vào thực hiện nhiệm vụ, từ xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Ngoài thành lập nhóm zalo của chi bộ, của TDP, các đoàn thể cũng lập nhóm riêng để thuận tiện trao đổi, thông tin đến các đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân những công việc chung của phố.

“Nếu trước đây, mỗi khi họp chi bộ, các đồng chí trong chi ủy phải đến từng nhà thông báo, thì nay chỉ cần gửi thông tin trên nhóm zalo, việc triệu tập đảng viên trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tỷ lệ đảng viên tham dự cũng đầy đủ hơn”, chị Lợi chia sẻ.

Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chung, cán bộ TDP Bái Giao 2 còn chủ động hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ cần thiết trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt... Theo chị Lợi, cách làm ấy đang góp phần tạo nên một nhịp vận hành mới, nơi cán bộ gần dân hơn, công việc được triển khai chủ động, hiệu quả hơn.

Với tinh thần chủ động học hỏi của cấp ủy chi bộ, sau hơn 2 tháng hoạt động, TDP Bái Giao 2 đã hoàn thành tốt công việc được giao. Tâm lý “phố mới - phố cũ” dần được xóa bỏ, thay vào đó là tinh thần đoàn kết giữa người dân hai phố được vun đắp, tạo dựng thông qua nhiều hoạt động cộng đồng.

Từ địa bàn có quy mô nhỏ, phố Dinh Xá đã sáp nhập với phố Giang Thanh để hình thành TDP Dinh Xá mới. Bí thư chi bộ TDP Dinh Xá Lê Công Bình cho biết: “Việc sắp xếp lại TDP không chỉ mở ra không gian mới mà còn tạo thêm động lực cho phát triển bền vững. Vì vậy, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy theo hướng rõ người, rõ việc, bám sát địa bàn, bảo đảm các công việc được triển khai liên tục, không bị gián đoạn. Cùng với đó, ban cán sự phố thường xuyên xuống các khu dân cư nắm bắt tình hình, kịp thời tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân. Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ, thương mại, góp phần nâng cao đời sống cho người dân”.

Ở Dinh Xá mới, tinh thần đoàn kết hiện hữu ngay từ những việc làm bình dị mỗi ngày. Đó là những tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp, là tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, là ý thức cộng đồng được nâng cao. Tinh thần đoàn kết ấy còn được nối dài qua những mô hình tự quản ở cơ sở, từ tổ an ninh giữ bình yên khu phố, tổ hòa giải vun đắp sự gắn kết, tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ... Mỗi người góp một phần trách nhiệm, chung tay vì một cộng đồng mới phát triển.

Sau sáp nhập, phường Đông Tiến giảm từ 58 xuống còn 25 TDP. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, phường Đông Tiến đã lựa chọn đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển tham gia cấp ủy, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước được trẻ hóa. Không dừng ở việc “tìm người”, Đảng ủy phường Đông Tiến còn đồng hành với cấp ủy các chi bộ bằng việc phân công đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, định kỳ dự sinh hoạt với chi bộ để hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Khi chuyển đổi số trở thành động lực cho phát triển thì năng lực số cũng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ cơ sở. Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Tiến Lê Văn Tuấn, đây yêu cầu mới, cũng là thách thức đối với cán bộ các phố. Để lấp đầy “khoảng trống” này, Đảng ủy phường Đông Tiến đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời trang bị máy tính, máy in, máy scan cho 25 TDP. MTTQ, các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên cũng đã tăng cường hỗ trợ các TDP chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực, giúp cán bộ cơ sở làm việc thuận lợi hơn mỗi ngày.

Với sự quan tâm, đồng hành và hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không ngừng học hỏi của đội ngũ cán bộ cơ sở, các TDP trên địa bàn phường Đông Tiến đang từng ngày đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tố Phương