Phường Đông Quang quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Phát huy truyền thống “kính lão, trọng thọ”, những năm qua, phường Đông Quang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi (NCT), đồng thời tạo điều kiện để NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Thành Vinh, tổ dân phố Đông Nam, phường Đông Quang.

Ông Trịnh Trọng Lâm ở tổ dân phố Đông Nam, là một trong những hội viên NCT tiêu biểu của phường Đông Quang trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. Nhận thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chăn nuôi dê, gia đình ông đầu tư 5 cặp dê giống, xây dựng chuồng trại để phát triển mô hình chăn nuôi.

Ông Lâm cho biết: “Dê là vật nuôi dễ thích nghi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ và các loại lá cây sẵn có trong tự nhiên nên chi phí chăn nuôi không cao. Tuy nhiên, chuồng trại phải bảo đảm cao ráo, thông thoáng vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông để đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt”.

Từ 5 cặp dê giống ban đầu, đến nay gia đình ông đã phát triển đàn lên 50 con, vừa cung cấp dê thịt, vừa bán dê giống cho thị trường. Hiện giá dê thịt khoảng 200 nghìn đồng/kg, dê giống từ 6 - 7 triệu đồng/cặp. Sau khi trừ chi phí, mô hình chăn nuôi mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Không chỉ ông Trịnh Trọng Lâm, nhiều hội viên NCT trên địa bàn phường cũng tích cực phát triển kinh tế; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả lao động. Hiện toàn phường có trên 4.000 NCT trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh; trong đó có 530 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình do NCT làm chủ hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, NCT phường Đông Quang luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công; tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Lê Thị Tĩnh, Chủ tịch Hội NCT phường Đông Quang, cho biết: “Thời gian qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Các hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức mừng thọ, chúc thọ, tang lễ được thực hiện chu đáo, kịp thời, góp phần động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho NCT. Cùng với đó, hội phối hợp với các cơ sở y tế triển khai hiệu quả chương trình “Mắt sáng cho NCT”, tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên. Từ năm 2020 đến nay, đã có trên 20.000 lượt NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt; hơn 3.000 người được điều trị, phẫu thuật thay thủy tinh thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NCT”.

Đời sống tinh thần của NCT cũng ngày càng được nâng cao thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Hội NCT phường Đông Quang duy trì và phát triển 202 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục - thể thao... thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Việc thực hiện đồng bộ các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã tạo điều kiện để NCT tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, phường Đông Quang tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đối với NCT, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê