Phường Đông Quang chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhận thức rõ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thời gian qua phường Đông Quang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn.

Đoàn Giám sát số 236 Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân phường Đông Quang.

Từ năm 2018 đến nay, công nhân Xí nghiệp gạch Tuynel K2 Đông Văn thuộc Công ty CP Xây dựng Hà Nội (Hancorp.2) đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Đông Quang; đến các trụ sở tiếp dân tỉnh, trụ sở tiếp dân Trung ương, Bộ Xây dựng... căng băng zôn, khẩu hiệu và trình bày, gửi đơn đề nghị giải quyết quyền lợi cho người lao động. Tuy vậy, qua phân loại, xử lý và chỉ đạo giải quyết cho thấy đây là vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. UBND phường Đông Quang đã báo cáo cấp tỉnh; đồng thời trả lời công dân và hướng dẫn người dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Thời gian qua công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư KNTC trên địa bàn phường Đông Quang được quan tâm và chỉ đạo nghiêm túc. Trong đó, công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, nội quy và lịch tiếp công dân được công khai, bảo đảm đúng quy định với tổng số lượt tiếp công dân toàn phường đến đầu tháng 9/2026 là 375 lượt tiếp với 476 công dân. Quá trình tiếp dân, cán bộ, lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ tôn trọng, lắng nghe, cầu thị và giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng trình tự, thủ tục.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tiếp dân, phường cũng chú trọng công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư. Trong năm 2026, UBND phường đã tiếp nhận 328 đơn. Đến đầu tháng 9/2026, UBND phường đã giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 311 đơn/311 vụ việc. Các đơn thư sau khi tiếp nhận được kiểm tra, phân loại theo nội dung, tính chất và thẩm quyền giải quyết. Đối với những vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân gắn với các lĩnh vực như đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các thủ tục hành chính, phường chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Trên cơ sở đó, đưa ra phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Qua đó, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và giảm nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cũng tồn tại một số hạn chế do vẫn còn những vụ việc còn kéo dài, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Quang Nguyễn Hữu Sáng, nêu rõ: Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc sau sáp nhập nhiều, địa bàn rộng, dân số đông trong khi một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị có tính chất phức tạp liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng qua nhiều thời kỳ nên cần thời gian để rà soát, xác minh hồ sơ, tài liệu. Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết một số vụ việc có thời điểm chưa thường xuyên, quyết liệt, công tác phối hợp chưa kịp thời.

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, UBND phường phấn đấu tiếp tục giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KNTC thuộc thẩm quyền; hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết bảo đảm đúng tiến độ.

Bài và ảnh: Lê Phượng