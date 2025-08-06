Phú Quốc Travel tổ chức Tour 4 đảo Phú Quốc cực hot

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đáng nhớ tại đảo ngọc Phú Quốc, đừng bỏ lỡ tour 4 đảo do Phú Quốc Travel tổ chức. Đây là một trong những tour được du khách yêu thích nhất hiện nay, với sự kết hợp hoàn hảo giữa khám phá thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực và thư giãn tuyệt đối. Hàng nghìn du khách đã tham gia và đều để lại những lời khen “có cánh”, khẳng định chất lượng dịch vụ đỉnh cao mà Phú Quốc Travel mang lại.

Tour 4 đảo Phú Quốc có gì hút khách?

Phú Quốc Travel là thương hiệu được quản lý bởi Công ty TNHH Lữ hành Đại Việt Tourist, chuyên tour Phú Quốc với nhiều năm kinh nghiệm. Trong đó tour 4 đảo là chương trình thu hút du khách nhiều nhất. Đến với thiên đường biển đảo, nơi đây du khách được chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp tự nhiên và thưởng thức hải sản tươi ngon, hấp dẫn.

Tour 4 đảo Phú Quốc được khách hàng yêu thích

Lịch trình tour hấp dẫn

Du khách sẽ được tham quan các điểm đến nổi tiếng như: Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút Trong và Hòn Thơm. Mỗi hòn đảo đều có một vẻ đẹp riêng, từ bãi cát trắng mịn, rặng dừa xanh mát đến những rạn san hô đầy màu sắc.

Trải nghiệm snorkeling và lặn biển

Du khách sẽ được trang bị đầy đủ dụng cụ để ngắm nhìn thế giới đại dương phong phú dưới làn nước trong xanh. Các rạn san hô ở Hòn Gầm Ghì hay Hòn Mây Rút rất đa dạng, với hàng trăm loài cá nhỏ bơi lội tung tăng, tạo nên bức tranh thủy cung sống động.

Check in “sống ảo” thoả thích

Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, du khách tha hồ check-in. Bãi cát trắng, hàng dừa nghiêng hay chiếc xích đu trên biển trở thành background lý tưởng. Hòn Móng Tay với bãi biển hình vầng trăng khuyết cùng những tảng đá lớn là địa điểm “được lòng” các tín đồ sống ảo.

Thỏa sức check in và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên

Thưởng thức hải sản tươi ngon

Sau những giờ phút vui chơi, du khách sẽ được thưởng thức bữa trưa với các món hải sản tươi sống được chế biến ngay trên tàu hoặc tại nhà hàng trên đảo. Đây không chỉ là bữa ăn mà còn là trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng biển đảo.

Chương trình tour 4 đảo do Phú Quốc Travel tổ chức

Phú Quốc Travel tổ chức chương trình Tour 4 Đảo Phú Quốc khám phá những hòn đảo xinh đẹp với lịch trình được thiết kế để mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Lịch trình tour 4 đảo Phú Quốc đưa du khách khám phá trọn vẹn

- 8h30: Xe và HDV đón khách tại khách sạn, khởi hành đến Cảng An Thới để trải nghiệm tour 4 đảo Phú Quốc

- 9h30: Đoàn lên cano và bắt đầu hành trình khám phá 4 đảo xinh đẹp.

- 10h00: Tham quan công viên san hô Namaste, nơi sở hữu 250 loài san hô tuyệt đẹp.

- 10h30: Tham quan Hòn Mây Rút Trong, du khách tự do tham quan, chụp hình..

- 11h00: Cano tiếp tục di chuyển đến Hòn Mây Rút Ngoài. Tại đây du khách nghỉ ngơi, chụp ảnh, thưởng thức bữa trưa với hải sản tại nhà hàng.

- 13h30: Đoàn di chuyển đến Hòn Gầm Ghì. Tại đây du khách sẽ được hướng dẫn sử dụng các thiết bị lặn và khám phá hệ sinh thái san hô đặc sắc.

- 15h00: Ghé thăm Hòn Móng Tay, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo và chụp hình “sống ảo”

- 15h30: Du khách lên cano trở lại cảng An Thới. Tiếp tục hành trình trải nghiệm đi cáp treo Hòn Thơm.

- 16h00: Cano cập cảng Hòn Thơm. Hướng dẫn viên đưa du khách vào công viên nước Aquatopia Hòn Thơm để đi cáp treo Hòn Thơm. Du khách có thể lựa chọn khám phá công viên nước, check in hoàng hôn ở Sunset Sanato (chi phí tự túc)

- 17h00: Xe và HDV đưa du khách trở lại khách sạn. Kết thúc hành trình Tour 4 đảo ở phú quốc

* Tham khảo lịch trình đầy đủ: https://phuquoctravel.vn/tour/tour-4-dao-phu-quoc/

Lý do tour 4 đảo của Phú Quốc Travel được khách hàng yêu thích

Không phải ngẫu nhiên tour 4 đảo của Phú Quốc Travel lại nhận được nhiều sự tin tưởng và những lời khen ngợi đến vậy. Dưới đây là những lý do chính làm nên thành công thương hiệu:

Chất lượng dịch vụ đỉnh cao

Phú Quốc Travel đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Từ khâu tư vấn, đón tiếp đến suốt hành trình, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp.

Phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn

Thay vì sử dụng những chiếc tàu gỗ cũ kỹ, Phú Quốc Travel đầu tư vào hệ thống cano siêu tốc đời mới. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Trên cano luôn có áo phao và các thiết bị cứu hộ cần thiết.

Phú Quốc Travel sử dụng cano đời mới nhất vận để chuyển du khách đi tham quan

Đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình

Hướng dẫn viên của Phú Quốc Travel không chỉ nắm vững kiến thức về địa điểm mà còn rất thân thiện, hài hước và nhiệt tình. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách, từ việc chụp ảnh, hướng dẫn lặn biển đến cung cấp thông tin hữu ích về văn hóa và cuộc sống trên đảo.

Bữa ăn trưa chất lượng

Một trong những điểm cộng lớn là chất lượng bữa ăn. Thực đơn hải sản phong phú, tươi ngon được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, Phú Quốc Travel còn chu đáo chuẩn bị các món ăn chay hoặc dành cho những người không ăn được hải sản, thể hiện sự quan tâm đến từng du khách.

Giá tour hợp lý và minh bạch

Phú Quốc Travel cam kết mang đến những trải nghiệm tốt nhất với mức giá hợp lý và cạnh tranh. Giá tour luôn được công bố rõ ràng, minh bạch. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn các gói tour phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình, từ tour ghép đoàn đến tour riêng Vip.

Những lời khen và đánh giá 5 sao từ khách hàng

Sự thành công của Phú Quốc Travel được minh chứng rõ nhất qua hàng ngàn đánh giá tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo du khách trong và ngoài nước sau khi trải nghiệm đã để lại những lời khen, đánh giá 5 sao dành cho Phú Quốc Travel. Những phản hồi tốt đẹp này là động lực to lớn để Phú Quốc Travel tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng tour.

Với những ưu điểm vượt trội về chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp và uy tín, tour 4 đảo hoặc tour 3 đảo Phú Quốc của công ty đang khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho du khách khi đến với đảo ngọc. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới, hãy để Phú Quốc Travel mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt tour, vui lòng liên hệ:

THÔNG TIN VỀ PHÚ QUỐC TRAVEL

- Văn phòng: Trần Phú, TT Đông Dương, Tp Phú Quốc, Kiên Giang

- Email: luhanhdaophuquoc@gmail.com

- Website: https://phuquoctravel.vn

