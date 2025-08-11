Phụ nữ Thanh Hóa thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh. Những công trình, phần việc chị em đảm nhận đã tạo khí thế phấn khởi trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Nhiều pano, đường cờ được trang hoàng lộng lẫy, tạo khí thế phấn khởi cho Nhân dân trong ngày hội lớn.

Hàng trăm công trình, phần việc của các cấp Hội phụ nữ đã tập trung vào những nội dung thiết thực, ý nghĩa như: hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ Tổ Quốc, đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; cải tạo, chỉnh trang nhà ở và khu dân cư kiểu mẫu; thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn, trẻ mồ côi; hỗ trợ mô hình sinh kế, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người yếu thế trong xã hội.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức gặp mặt trẻ mồ côi, tặng quà và trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ.

Phụ nữ phường Quang Trung ra mắt công trình phụ nữ “Đường cờ tổ quốc” chào mừng Đại hội Đảng bộ phường.

Hội viên phụ nữ phường Quảng Phú dọn vệ sinh môi trường.

Các cấp Hội có cách làm sáng tạo, tạo dấu ấn riêng, tiêu biểu như: Hội LHPN phường Quang Trung đã cắm biển công trình “Đường cờ Tổ Quốc” tại tuyến đường Cù Chính Lan và một phần đường Nguyễn Văn Cừ có chiều dài gần 1km/100 lá cờ, tổng kinh phí gần 20 triệu đồng.

Hội LHPN phường Bỉm Sơn tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, trao 50 suất quà cho trẻ em mồ côi, khó khăn, tổng trị giá tiền và quà gần 60 triệu đồng.

Hội LHPN các xã, phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nghi Sơn, Sầm Sơn, Quảng Chính, Triệu Lộc, Quý Lộc, Định Tân... đã vận động hội viên phụ nữ gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt duy trì phong trào thu gom vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu gây quỹ...

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Bỉm Sơn trao quà cho trẻ mồ côi.

Những công trình, phần việc trên là những “bông hoa đẹp” trong mùa đại hội, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục cống hiến và toả sáng trong thời kỳ mới.

Lê Hà