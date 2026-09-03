Phòng, chống sạt lở các tuyến giao thông khu vực miền núi

Mỗi mùa mưa bão đến, các tuyến giao thông miền núi của tỉnh lại đối mặt với nguy cơ sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Vì vậy, công tác phòng, chống sạt lở luôn được ngành xây dựng và các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện qua các khu vực xung yếu.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân.

Ngay từ đầu năm 2026, ngành xây dựng đã tập trung thống kê, rà soát và xác định 15 tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở. Trong đó, có 5 tuyến quốc lộ và 10 tuyến đường tỉnh, tập trung chủ yếu tại khu vực các xã miền núi. Đây là những tuyến huyết mạch kết nối các địa phương vùng cao như Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước, Linh Sơn, Thường Xuân với trung tâm tỉnh và các khu vực lân cận.

Để chủ động ứng phó, ngành xây dựng đã yêu cầu ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng cùng các đơn vị quản lý đường bộ rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu, những đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt; xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng tuyến, từng khu vực. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sụt trượt nhằm phát hiện sớm các điểm mất an toàn, từ đó có giải pháp gia cố, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, phát quang cây cối, sửa chữa mặt đường, gia cố các công trình cầu, cống, tường chắn, taluy, bổ sung biển báo, cọc tiêu và các thiết bị cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Đồng thời, ngành xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy móc và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Bảo trì, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa cho biết: “Trước mùa mưa bão, đơn vị đã phối hợp với các công ty quản lý đường bộ tổ chức kiểm tra toàn diện các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến miền núi thường xuyên xảy ra sạt lở. Cùng với đó, đơn vị yêu cầu các công ty quản lý đường bộ bố trí đầy đủ máy xúc, ô tô tải, vật tư dự phòng và lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu để có thể triển khai xử lý ngay khi xảy ra sự cố. Khi xảy ra thiên tai, các đơn vị phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý đất đá sạt trượt, tổ chức phân luồng giao thông và duy trì tối thiểu một làn xe lưu thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”.

Đối với các tuyến đường được xác định thường xuyên bị sạt lở, như các quốc lộ: 15C, 16, 217 và các tuyến đường tỉnh: 518E, 519, 519B, 530, 530B và tuyến đường tuần tra biên giới, Sở Xây dựng đã xây dựng phương án huy động lực lượng tăng cường từ các doanh nghiệp xây dựng, đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn. Các đơn vị được phân công bố trí máy xúc, ô tô tải cùng các thiết bị chuyên dụng để kịp thời triển khai công tác khắc phục. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng của các địa phương tổ chức phương án phân luồng giao thông, cảnh giới từ xa nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra sự cố.

Cùng với việc chuẩn bị nhân lực và phương tiện, công tác chỉ huy, điều hành cũng được ngành xây dựng đặc biệt chú trọng. Các tổ công tác ứng phó thiên tai được thành lập để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, huy động máy móc và lực lượng xử lý các điểm sạt lở trên những tuyến đường trọng điểm khu vực miền núi. Trong mọi tình huống, chế độ trực ban 24/24 giờ được các đơn vị duy trì nhằm bảo đảm thông tin thông suốt và chủ động xử lý ngay các sự cố, tình huống phát sinh.

Bài và ảnh: Lê Hợi