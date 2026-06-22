Phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch

Sáng 22/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và UBND xã Bát Mọt tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 57) năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và UBND xã Bát Mọt trao quy chế phối hợp thực hiện Đề án.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và UBND xã Bát Mọt đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất triển khai các nhóm nhiệm vụ gồm: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; vận động đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; biên soạn, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hai đơn vị cũng thống nhất phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho người có uy tín và cán bộ cốt cán; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quân nhân là người dân tộc thiểu số sau khi xuất ngũ trở về địa phương; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho thôn Khẹo, xã Bát Mọt.

Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa Đề án 57, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Qua đó, phát huy vai trò, thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Lan