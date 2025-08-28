Phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Lực lượng công an thi hành lệnh bắt giam đối với nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân cũ về hành vi giả mạo trong công tác.

Để công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực hiệu quả, các cơ quan tư pháp đã tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Cùng với đó, đề xuất các quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tư pháp cũng đã phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp cũng thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Mặt khác cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về lĩnh vực nội chính, PCTN,TC; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC.

Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Thoan, trong những năm qua, việc thực hiện công tác phối hợp liên ngành trong công tác nội chính và PCTN,TC đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử. Chính sự phối hợp đồng bộ, tích cực giữa các ngành trong khối nội chính đã giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm, các vụ án có dư luận xã hội quan tâm. Nhất là trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và mối quan hệ trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã giúp việc xử lý tội phạm tham nhũng, tiêu cực theo từng ngành đúng trình tự pháp luật, cũng như kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Do thực hiện tốt công tác phối hợp, thời gian qua các vụ án tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan tư pháp đã phát hiện, khởi tố gần 70 vụ, trên 180 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đưa ra xét xử trên 30 vụ với gần 100 bị cáo về tội tham nhũng. Điển hình, ngày 5/6/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn cũ để điều tra hành vi nhận hối lộ. Tương tự, ngày 12/2/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sự, Phó đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cũ và Nguyễn Ngọc Mạnh, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Phú cũ để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 năm 2011.

Trước đó, ngày 10/1/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phi Hùng, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa cũ; Vũ Văn Quế, nguyên viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa cũ; Trịnh Đình Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Đức Liêm, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa cũ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...

Phát huy những kết quả đạt được, các cơ quan tư pháp tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Đồng thời, quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương...

Bài và ảnh: Lê Quốc