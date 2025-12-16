Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm và làm việc với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam

Chiều 16/12, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác thăm quan trụ sở làm việc của WVI Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc có Tiến sĩ Doseba Sinay, Trưởng đại diện WVI tại Việt Nam và các cộng sự.

WVI đã có hơn 25 năm hoạt động tại Thanh Hóa, triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, tập trung vào khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực cán bộ địa phương và đầu tư cơ sở vật chất cho các chương trình vùng, WVI đã góp phần cải thiện đời sống của hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, WVI đang triển khai 25 chương trình và dự án tại Thanh Hóa, với tổng ngân sách cam kết giai đoạn 2024–2028 hơn 7,2 triệu USD. Các hoạt động của WVI bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và được chính quyền, Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của WVI đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Đồng chí khẳng định, các chương trình, dự án do WVI triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện sinh kế, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, từ năm 2026 và những năm tiếp theo, Thanh Hóa sẽ tiếp tục khuyến khích, tăng cường hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động vì mục tiêu nhân đạo và phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân Thanh Hóa với Nhân dân các nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị WVI tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời nghiên cứu mở rộng các chương trình vùng, dự án mới, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả và phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án cấp xã trên địa bàn.

Tiến sĩ Doseba Sinay, Trưởng đại diện WVI tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Nhân dịp này, Tiến sĩ Doseba Sinay, Trưởng đại diện WVI tại Việt Nam chân thành cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các Sở, Ban, ngành, UBND các địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với WVI trong việc triển khai các chương trình, dự án.

WVI cam kết đồng hành lâu dài cùng chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để mang đến những giá trị bền vững, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sinh kế và bảo vệ trẻ em. WVI mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các cấp chính quyền địa phương để các chương trình được triển khai thuận lợi, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Lê Hợi