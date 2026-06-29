Phổ biến Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn thi hành

Ngày 29/6, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Luật quy định về quy hoạch, điều kiện năng lực hành nghề, an toàn lao động và các hành vi bị cấm, đồng thời quy định rõ các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và đơn vị chức năng đã trình bày những điểm mới của Luật Xây dựng năm 2025 và các nghị định gồm:

Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 206/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn; Nghị định số 210/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 212/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin cơ sở, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và thông tư hướng dẫn thi hành; Nghị định số 209/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và thông tư hướng dẫn thi hành.

Cũng tại hội nghị, đại diện các ngành chức năng đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc do các ngành, địa phương trao đổi.

Minh Lý