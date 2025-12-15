Phát triển rừng gắn phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở Trung Lý

Ngược lên xã vùng cao Trung Lý, màu xanh của những cánh rừng lát hoa, trẩu, quế, luồng đang vươn xa. Một số người dân tham gia trồng rừng, cho biết: Trước đây, theo phong tục, tập quán, người dân thường đốt nương rẫy để trồng lúa, trồng ngô mà chưa biết trồng rừng. Trong các năm gần đây, Nhà nước có chính sách cấp cây giống lâm nghiệp và hỗ trợ gạo ăn; cán bộ UBND xã Trung Lý, Hạt Kiểm lâm Mường Lát, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL KBTTN) Pù Hu... về bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng (BVR), bà con đã chủ động trồng rừng.

Tuần tra bảo vệ rừng tại xã Trung Lý.

“Để BVR tận gốc, xã đã ban hành các văn bản thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, bổ sung phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng (CCR), bản đồ tác chiến CCR nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Xây dựng các tổ, đội BVR tại các thôn, bản, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã Trung Lý đã và đang chủ động triển khai các giải pháp trồng mới rừng gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái” - đồng chí Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý chia sẻ.

Xã Trung Lý đã phân công cán bộ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mường Lát và BQL KBTTN Pù Hu về thôn, bản hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh. Chỉ đạo các chủ v­ườn ươm sản xuất và chăm sóc cây giống lâm nghiệp đúng quy trình kỹ thuật, cung cấp đủ cây giống cho bà con trồng rừng. Tuyên truyền nâng cao ý thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn chủ động BVR; trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tích cực trồng rừng trên đất nương rẫy trồng lúa nương, ngô, sắn của gia đình, góp phần tạo việc làm tại chỗ, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho ngư­ời dân. Công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh; chuẩn bị tốt hiện trường trồng rừng đã đ­ược các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu.

Năm 2025, Nhân dân xã Trung Lý đã trồng mới hơn 16ha rừng sản xuất, 19ha rừng phòng hộ. Để nâng cao hiệu quả trồng rừng, ngoài một số loài cây lâm nghiệp được đưa vào trồng rừng như trẩu, quế, luồng, lát... nét mới năm nay là người dân trên địa bàn mở rộng diện tích trồng cây trẩu, lát hoa, tếch, quế, măng tre bát độ... Đây là một số loài cây rừng mà xã Trung Lý phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mường Lát, BQL KBTTN Pù Hu lựa chọn triển khai thực hiện trên địa bàn.

Hiện nay xã Trung Lý có 18.776,05ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng trồng sản xuất 11.663,48ha, rừng phòng hộ 1.384,27ha, rừng đặc dụng 5.728,3ha. Độ che phủ của rừng trên địa bàn xã hiện đạt 92,12%. Diện tích rừng trồng đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng phát triển tốt.

Đồng bào tham gia các dự án trồng và BVR đã được cán bộ các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, h­­ướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, BVR gắn với sản xuất, kinh doanh nghề rừng hiệu qủa. Tr­ước mắt, các hộ dân đ­ược Nhà nước hỗ trợ tiền mua cây giống, công trồng và chăm sóc rừng; hỗ trợ gạo ăn. Về lâu dài, người dân trồng rừng được hưởng 100% giá trị rừng cây do gia đình trồng rừng sản xuất. Nhiều hộ gia đình nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp đã xây dựng được trang trại tổng hợp, tổ chức trồng rừng sản xuất, BVR và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng. Nhờ tích cực trồng và BVR, người dân xã Trung Lý có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Diện tích rừng hiện có của xã Trung Lý đã được bảo vệ, không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. An ninh rừng trên địa bàn xã đ­ược giữ vững. Màu xanh của rừng sản xuất trên địa bàn xã Trung Lý ngày càng lan rộng, đất trống, đồi núi trọc được phủ xanh cho thấy chuyển biến trong nhận thức của đồng bào các dân tộc về lợi ích của trồng rừng, đa tác dụng, có giá trị kinh tế đối với cuộc sống gia đình và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Thu Hòa