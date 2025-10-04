Phát huy vai trò tập hợp quần chúng của MTTQ, xây dựng phường Hàm Rồng văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn

Chiều 04/10, Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 195 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong phường. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Hàm Rồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 phường: Thiệu Dương, Đông Cương, Hàm Rồng, Nam Ngạn và một phần phường Đông Thọ.

Thời gian qua, MTTQ phường đã chủ động, tích cực tập hợp quần chúng, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến cơ quan Đảng, Nhà nước và xây dựng báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội và HĐND các cấp. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét.

Đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, MTTQ phường đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, Nhân dân quyên góp được hơn 5,8 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 33 nhà ở cho các gia đình khó khăn về nhà ở và chuyển về Ủy ban MTTQ TP Thanh Hoá (cũ).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng Lê Ngọc Linh phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp vận động Nhân dân tham gia hiến đất, tài sản, vật kiến trúc hoa màu trên đất để mở rộng, nâng cấp hơn 5km đường giao, với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng; lắp đặt 185 mắt “Camera với an ninh trật tự” công cộng và hơn 4.500 mắt của hơn 2.000 hộ dân, trị giá giá trị hơn 2 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị ngày thêm “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các ban Đảng, HĐND, UBND, các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực hơn. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; vai trò, vị trí của MTTQ phường và các tổ chức thành viên ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường thời gian qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng phường Hàm Rồng đến năm 2030 trở thành phường văn minh, hiện đại, là điểm văn hóa, du lịch hấp dẫn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Mạnh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật MTTQ phường Hàm Rồng đạt được thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ phường cần tăng cường tuyên truyền về truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng của mảnh đất Hàm Rồng anh dũng, kiên cường để từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, sức mạnh tinh thần to lớn, niềm tự hào và khát vọng cống hiến thôi thúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực cố gắng vươn lên, tích cực xây dựng phường giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, MTTQ phường cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 62 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Ngọc Linh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường.

Phan Nga