Phát huy vai trò MTTQ, xây dựng xã biên giới Sơn Thủy phát triển bền vững

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Sơn Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 91 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sơn Thủy là xã miền núi, vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Xã có hơn 3.800 nhân khẩu, thuộc 4 dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Mông cùng chung sống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập hợp rộng rãi, đoàn kết Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Sơn Thủy phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 2 năm (2024-2025), MTTQ xã đã vận động và tiếp nhận trên 8,3 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới 109 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tổ chức vận động người dân đóng góp tiền của, ngày công làm mới 2,5 km đường giao thông nội bản, trồng 1.200m hàng rào xanh...

Đại biểu tham dự Đại hội.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 33 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,97%, hộ cận nghèo giảm còn 26,40%. Các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, xã đã có 5/11 bản đạt chuẩn nông thôn mới, toàn xã đạt 9 tiêu chí.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Cùng với đó, thông qua các mô hình do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai, đến nay toàn xã có 11 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, không có ma túy; 70% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục đạt 75%...

Đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Sơn Thủy đã chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận được củng cố và tăng cường. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng cụ thể và hiệu quả. Công tác đối ngoại Nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa xã Sơn Thủy và cụm bản Nặm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào) được chú trọng thực hiện có nhiều sâu, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy Lê Đình Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội MTTQ xã Sơn Thủy lần thứ I đã thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Thủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 vị và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Hà Văn Thể được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Thủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đỗ Đức