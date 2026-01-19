Thanh Hoá: 86/90 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026

Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Thanh Hoá tự hào với thành tích rực rỡ: có 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ 96,63%). Tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Đội tuyển Toán tỉnh Thanh Hoá tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026.

86 học sinh đoạt giải bao gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Cụ thể: môn Toán: 3 giải Nhất; môn Vật lý: 2 giải Nhất; các môn: Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất. Đây là kết quả đáng tự hào khi mà tỷ lệ học sinh đoạt giải thuộc tốp đầu cả nước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đã được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước. Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi, với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Đội tuyển Vật lý tỉnh Thanh Hoá tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2025 - 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26,00 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25,00 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,790 điểm trở lên.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 11 học sinh được chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 của 3 môn Toán, Vật Lý và Sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 sẽ được tổ chức trong các ngày 24, 25 và 26/3 tại Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đoạt giải, xem TẠI ĐÂY.

Thuỳ Dung