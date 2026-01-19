Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Thanh Hoá: 86/90 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026

Thuỳ Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Thanh Hoá tự hào với thành tích rực rỡ: có 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ 96,63%). Tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Thanh Hoá: 86/90 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026

Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Thanh Hoá tự hào với thành tích rực rỡ: có 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ 96,63%). Tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Thanh Hoá: 86/90 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026

Đội tuyển Toán tỉnh Thanh Hoá tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026.

86 học sinh đoạt giải bao gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Cụ thể: môn Toán: 3 giải Nhất; môn Vật lý: 2 giải Nhất; các môn: Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất. Đây là kết quả đáng tự hào khi mà tỷ lệ học sinh đoạt giải thuộc tốp đầu cả nước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đã được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước. Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi, với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Thanh Hoá: 86/90 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026

Đội tuyển Vật lý tỉnh Thanh Hoá tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2025 - 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26,00 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25,00 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,790 điểm trở lên.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 11 học sinh được chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 của 3 môn Toán, Vật Lý và Sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 sẽ được tổ chức trong các ngày 24, 25 và 26/3 tại Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đoạt giải, xem TẠI ĐÂY.

Thuỳ Dung

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Trường THPT chuyên Lam Sơn #Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia #Đạt giải #Năm học #Olympic Quốc tế #Kết quả #Thành tích #môn Toán #Công bố #Địa phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tạo dựng nền tảng cho chặng đường mới

Tạo dựng nền tảng cho chặng đường mới

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và chuyển...
Không gian đọc giữa đời thường

Không gian đọc giữa đời thường

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Không còn bị bỏ quên, nhiều tủ sách tại các nhà văn hóa thôn đang được làm mới, gần gũi, thiết thực với người dân. Sự đổi mới này không chỉ đưa sách đến gần với người dân mà còn mở ra không gian đọc gần gũi trong khu dân cư, góp phần hình thành thói...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh