Người dân phấn khởi khi lực lượng Công an bắt giữ đối tượng đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) trú tại phường Hải Bình về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự đã nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận từ phía người dân địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh bắt Lê Minh Vũ.

Người dân phấn khởi khi Lê Minh Vũ bị bắt

Trong điều kiện bùng nổ công nghệ thông tin và mạng xã hội, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng để trao đổi thông tin, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là sự gia tăng của các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị với âm mưu và động cơ khác nhau, luôn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính hệ thống và phối hợp chặt chẽ. Các luận điệu sai trái, thù địch được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng, hình thức đa dạng, dễ gây nhiễu loạn thông tin và tác động tiêu cực đến một bộ phận người dân thiếu khả năng chọn lọc, kiểm chứng.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh mà còn thể hiện sự chủ động, quyết liệt và thái độ kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng Công an trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Lê Minh Vũ đã thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải các nội dung xuyên tạc, công kích và xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương. Nội dung những bài viết này thiếu căn cứ, mang tính chất phủ nhận và bôi nhọ không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của các tổ chức, cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang, tạo nhận thức sai lệch trong xã hội, làm suy yếu niềm tin vào công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Không gian mạng không phải là “vùng đất vô luật pháp” để các đối tượng như Lê Minh Vũ tự ý lộng hành, phát tán “độc tố” thông tin. Trước sự tinh vi của các thủ đoạn gây nhiễu loạn, lực lượng Công an đã thể hiện sự chủ động tấn công, truy quét tận gốc các hành vi vi phạm. Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Lê Minh Vũ chính là lời khẳng định sự quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm mạng, thể hiện ý chí thượng tôn pháp luật và quyết tâm bảo vệ sự ổn định xã hội. Nhiều người dân ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, nơi Lê Minh Vũ cư trú, đã bày tỏ sự đồng tình trước hành động của lực lượng Công an.

Việc bắt giữ Lê Minh Vũ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

"Năm nay tôi đã gần 80 tuổi rồi, cũng một vài lần đọc bài viết của Lê Minh Vũ, nhưng thấy toàn những thông tin không có căn cứ. Tôi nghĩ việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý là cần thiết", một người dân ở phường Hải Bình cho biết.

Tương tự, một hàng xóm của Lê Minh Vũ, trong tâm trạng bức xúc cũng chia sẻ: "Người dân chúng tôi bức xúc về trường hợp này rất lâu rồi. Không những thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu nhiều người, mà ông Vũ còn cản trở, lấn chiếm đất đai, đường làng trái phép khiến bà con rất bức xúc. Việc lực lượng chức năng bắt ông Vũ bà con rất vui mừng, phấn khởi, hôm nay chúng tôi phải nổ pháo ăn mừng".

Củng cố niềm tin và sự nghiêm minh của pháp luật

Kiên quyết loại bỏ thông tin “rác” và xử lý nghiêm các đối tượng chống phá là tinh thần xuyên suốt của lực lượng chức năng. Vụ việc Lê Minh Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam là lời cảnh báo đanh thép: Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước và Nhân dân đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.

Người dân trên địa bàn tập trung rất đông để theo dõi diễn biến vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Trưởng Ban hòa giải Tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ: "Trước những việc làm của ông Vũ, chúng tôi đã nhiều lần thành lập đoàn đến tuyên truyền, giải thích, vận động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nhưng ông ấy không chấp hành. Nhiều lần tổ dân phố, UBND phường mời lên làm việc, nhưng ông ấy đều không phối hợp, không hợp tác làm việc. Ngoài sinh sống không có trách nhiệm với cộng đồng, bà con lối xóm, ông Vũ còn thường xuyên kiện cáo không có căn cứ, lên mạng đưa những thông tin không đúng sự thật gây phức tạp tình hình và hoang mang dư luận. Khi ông Vũ bị bắt, nhiều người dân đã rất phấn khởi. Đây là bài học đắt giá cho những ai có ý định chống phá Đảng, Nhà nước. Pháp luật sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào xâm phạm lợi ích quốc gia".

Việc bắt giữ ông Lê Minh Vũ là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những cá nhân và tổ chức có ý định hoặc đang có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn và phục vụ lợi ích chính đáng của Nhà nước và Nhân dân.

Sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân là nguồn động lực quan trọng để lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đình Hợp (CTV)