Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Từ thực tiễn cho thấy, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là hạt nhân chính trị ở cơ sở, họ luôn phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, là “cánh tay nối dài” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 1, xã Triệu Sơn Lê Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) luôn phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương.

Ngày 22/7/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn cũ ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU và Đề án số 02-ĐA/HU về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025”. Ngay sau khi nghị quyết ban hành, Ban Chỉ đạo huyện và ban vận động các xã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, khu dân cư làm nòng cốt.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 1, xã Minh Sơn (nay là xã Triệu Sơn) Lê Ngọc Thành, cho biết: Ngay sau khi được quán triệt Nghị quyết số 12, với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân” cũng như thực hiện quy chế dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chi ủy, chi bộ thôn 1 xác định, việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi điều kiện kinh tế người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, trong khi đất đai là tài sản có giá trị, hơn nữa việc hiến đất đồng nghĩa với việc nhiều gia đình phải “chi” một khoản tiền để chỉnh trang lại khuôn viên, tường rào, cổng ngõ... mà điều này không phải gia đình nào cũng có điều kiện để thực hiện. Đồng cảm, chia sẻ những khó khăn nhất định cùng người dân, song chi ủy, chi bộ thôn 1 hiểu rõ hơn ai hết những lợi ích của việc hiến đất làm đường giao thông mang lại. Việc người dân trong thôn được đi lại trên con đường rộng rãi, sạch đẹp, hai bên đường có hàng rào xanh, đường hoa, điện chiếu sáng vào buổi tối... vốn là mơ ước của người dân nhiều năm qua.

Một giải pháp được chi bộ thôn 1 đưa ra đó là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nội dung “Tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông”. Chi bộ đã tổ chức họp, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong thôn, nhằm tuyên truyền cho người dân trong thôn hiểu rõ và ủng hộ chủ trương. Bên cạnh đó, chi bộ đã tiến hành rà soát từng nhóm hộ phải hiến nhiều đất, ít đất; nhóm hộ có thể có những ý kiến trái chiều... từ đó xác định giải pháp để phân công cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện việc tuyên truyền, vận động cho phù hợp. Cùng với đó, chi bộ cũng nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc hiến đất, theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”... Với tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 79 hộ nằm trên trục đường chính của thôn đã hiến hơn 4.000m2 đất để mở rộng tuyến đường từ 6,5m lên 7,5m. Nhiều hộ dân trở thành gương điển hình trong phong trào hiến đất ở thôn 1, như gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết tự nguyện hiến trên 70m2; gia đình anh Nguyễn Tài Thi hiến hơn 80m2. Đặc biệt, gia đình ông bà Phạm Viết Hà mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tự phá dỡ một gian nhà đang ở, hơn 40m tường rào, hiến gần 60m2 đất, trị giá gần 100 triệu đồng để mở rộng đường giao thông...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò hạt nhân lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Triệu Sơn đã có hơn 21.000 hộ dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng 586km đường giao thông, với hơn 875.000m2, trở thành mô hình điểm về phong trào hiến đất làm đường của tỉnh. Không chỉ vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố ở Triệu Sơn còn làm tốt công tác xây dựng Đảng; vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân chung tay XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Từ thực tiễn cho thấy, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều gương điển hình bí thư chi bộ, tổ dân phố thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Họ đã phát huy được vai trò đầu tàu, là những người gần dân, sát dân, hiểu dân, trở thành cầu nối trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng đến cơ sở, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các khu dân cư phát triển.

Điển hình như ông Hoàng Trọng Mạnh có thâm niên 10 năm tham gia cấp ủy, 2 năm làm bí thư chi bộ thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc (nay là xã Thiệu Tiến). Mặc dù thời điểm vừa mới đảm nhận cương vị là bí thư chi bộ cũng là lúc thôn Tân Bình 2 được xã chọn làm điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Mạnh cùng chi ủy, chi bộ đưa ra họp bàn, thảo luận, trong đó xác định rõ mục tiêu XDNTM kiểu mẫu là lấy sức dân để lo cho dân, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ngoài ra, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Tân Bình 2 cũng thống nhất lộ trình, cách thức, tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau; thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, qua đó làm thông suốt tư tưởng của người dân. Từ sự kiên trì với mục tiêu “mưa dầm thấm lâu”, ông Mạnh cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn, trưởng các đoàn thể đã vận động Nhân dân trong thôn chung sức, đồng lòng xây dựng và hoàn thành các tiêu chí, đưa thôn Tân Bình 2 về đích thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2024. Với những thành tích đạt được, ông Mạnh là 1 trong 50 bí thư chi bộ thôn được huyện Thiệu Hóa cũ biểu dương, khen thưởng tại hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2020-2023.

Thanh Hóa hiện có hơn 9.900 bí thư chi bộ, trong đó có khoảng 4.300 bí thư chi bộ ở khu dân cư. Qua thực tiễn công tác cho thấy, với vai trò là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở, mỗi bí thư chi bộ đã và đang lan tỏa trong cộng đồng hình ảnh người đảng viên gương mẫu, được Nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Xuân Minh