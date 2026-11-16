Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyrgyzstan; HLV Pochettino siết kỷ luật tại Man Utd

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyrgyzstan để vô địch giải tam hùng; FIFA hai lần vinh danh tài năng trẻ U17 Việt Nam trước World Cup 2026; Nations League: Italy thảm bại, Pháp và Anh giành vé tứ kết... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (16/11).

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyrgyzstan để vô địch giải tam hùng

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong trận đấu quyết định ngôi vô địch giải bóng đá giao hữu tam hùng.

Sau lượt trận đầu tiên, hai đội cùng có 3 điểm. Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, trong khi Kyrgyzstan vượt qua đối thủ này 3-0, qua đó tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đình Bắc có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đăng quang. Kết quả hòa hoặc thua đều khiến tuyển Việt Nam xếp nhì chung cuộc.

Đáng chú ý, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng 4 cầu thủ gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức do trở về CLB chuẩn bị thi đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á.

FIFA hai lần vinh danh tài năng trẻ U17 Việt Nam trước World Cup 2026

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực liên tiếp được FIFA giới thiệu trước thềm U17 World Cup 2026, giải đấu mà U17 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt.

Ngày 7/11, FIFA lựa chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam tại bảng G. Đến ngày 15/11, trang FIFA World Cup tiếp tục đăng tải hình ảnh và giới thiệu về tiền vệ sinh năm 2009.

Nguyễn Lực và các đồng đội lần đầu tiên bước ra sân chơi World Cup. Ảnh: VFF

Nguyễn Lực được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và tư duy thi đấu. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC từng giành danh hiệu xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á và ghi bàn quan trọng giúp U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Theo lịch, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ (20/11), New Zealand (23/11) và Mali (26/11).

Nations League: Italy thảm bại, Pháp và Anh giành vé tứ kết

Rạng sáng 16/11, UEFA Nations League chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi Italy thảm bại trước Bỉ, trong khi Pháp và Anh cùng giành chiến thắng để đứng đầu bảng đấu.

Bỉ thăng hoa trên sân nhà.

Dù mở tỷ số nhờ công Pio Esposito, Italy vẫn để Bỉ ngược dòng thắng 4-1. Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku và Diego Moreira lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà giành vé tứ kết. Thất bại khiến Italy rơi xuống vị trí thứ ba bảng A1 và chính thức bị loại.

Ở trận đấu cùng bảng, tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Bàn phản lưới của Emirhan Topcu cùng pha lập công của Eli Junior Kroupi giúp Pháp giành ngôi đầu bảng A1.

Hai đội cống hiến trận cầu kịch tính.

Trong khi đó, tuyển Anh tạo dấu ấn khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha 3-2 ngay tại Madrid. Dù chơi thiếu người hơn 30 phút, thầy trò Thomas Tuchel vẫn bảo toàn chiến thắng, giành ngôi đầu bảng A3 và chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ.

HLV Pochettino siết kỷ luật, thay đổi chế độ tập luyện tại Man Utd

Sau khi tiếp quản Man Utd, HLV Mauricio Pochettino dự kiến thực hiện nhiều thay đổi nhằm cải thiện thể lực và cường độ thi đấu của đội bóng.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ bắt đầu làm việc tại trung tâm Carrington ngày 19/11, chỉ ba ngày trước cuộc đối đầu Liverpool. Theo truyền thông Anh, ông dự định đưa con trai Sebastiano vào ban huấn luyện, phụ trách công tác thể lực.

HLV Pochettino sẽ áp dụng kỷ luật thép vào Man Utd. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, Pochettino sẽ xóa bỏ chế độ nghỉ ngày hôm sau trận đấu dưới thời HLV Michael Carrick. Thay vào đó, các cầu thủ phải trở lại trung tâm huấn luyện để thực hiện bài tập hồi phục.

Những điều chỉnh được kỳ vọng cải thiện khả năng vận động của Man Utd, đội hiện đứng áp chót Ngoại hạng Anh về tổng quãng đường di chuyển, qua đó đáp ứng yêu cầu pressing cường độ cao của Pochettino.

HS