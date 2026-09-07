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Phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Xuân Thu
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “Tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh”, p hường Đông Sơn vừa phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “Tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh”, phường Đông Sơn vừa phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Hội nghị phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Hưởng ứng phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” và tham gia buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn phường.

Các lực lượng đã đồng loạt tham gia dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư, các điểm di tích, khu vực công cộng và những điểm có nguy cơ phát sinh rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị thông thoáng, sạch đẹp và văn minh.

Phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Cán bộ, viên chức và Nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến phố.

Hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường được phường Đông Sơn xác định không mang tính phong trào, làm theo đợt, mà sẽ trở thành việc làm thường xuyên, được duy trì định kỳ.

Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ chức tổng vệ sinh vào chiều thứ 6, các tổ dân phố ra quân vào chủ nhật hàng tuần.

Xuân Thu

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #phường Đông Sơn #Vệ sinh môi trường #Văn minh #sạch đẹp #phong trào #Quân #phát động #sáng #xanh

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