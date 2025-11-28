Phát động Chương trình Vì nụ cười trẻ em và Ươm mầm nhân ái 2025

Chiều 28/11, Lễ phát động Chương trình Vì nụ cười trẻ em, Cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và Ươm mầm nhân ái năm 2025, đã được Tạp chí Sức khỏe trẻ em tổ chức tại Hà Nội.

Ban Tổ chức trao tặng biểu trưng cho các đại sứ của chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhấn mạnh các chương trình được phát động là những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiến sỹ Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khoẻ trẻ em cho hay hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em, chiếm tổng số trên 10% trẻ em cả nước, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có cơ chế, chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Nhiều tổ chức cơ quan, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm vơi đi những thiệt thòi, khó khăn của các em.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn đang gặp khó khăn. Nhiều trẻ em khuyết tật vẫn hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những đau đớn về thể xác do bị liệt chân tay, hoặc do bị câm, điếc, tâm thần, thiểu năng trí tuệ...

Chính vì vậy, Chương trình Vì nụ cười trẻ em; Cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và Chương trình Ươm mầm nhân ái năm 2025 góp phần hỗ trợ trẻ em khuyết tật và gia đình có thêm động lực, vật chất và tinh thần, vơi đi những thiệt thòi, những khó khăn, bệnh tật và vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Dự án Vì nụ cười trẻ em 2025 nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Ban Tổ chức chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Cuộc thi viết Vì Nụ cười trẻ em nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật Trẻ em, Luật người khuyết tật, Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em... góp phần nâng cao kiến thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền trẻ em, về trách nhiệm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật...

Chương trình Ươm mầm nhân ái là chương trình sẽ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, nhân rộng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà thuốc, cá nhân, các mạnh thường quân... có nhiều đóng góp trong chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Trần Doãn Tiến nhấn mạnh Tạp chí Sức khỏe trẻ em và Ban tổ chức Chương trình Vì nụ cười trẻ em sẽ sử dụng số tiền quyên góp để giúp đỡ cho 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm động lực, vật chất và tinh thần, vơi đi những thiệt thòi, những khó khăn, bệnh tật và vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội./.

