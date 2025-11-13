Pháp đẩy nhanh chiến lược không gian trước nguy cơ cạnh tranh và xung đột mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tham dự lễ khánh thành Cơ sở chỉ huy không gian tại thành phố Toulouse, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng đưa Pháp trở thành cường quốc hàng đầu về không gian.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại lễ khánh thành Cơ sở chỉ huy không gian tại thành phố Toulouse, ngày 12/11/2025. Ảnh: Air-cosmos.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 12/11, tổng thống Macron cảnh báo rằng không gian đã trở thành một mặt trận mới của các cuộc xung đột hiện đại và những cuộc chiến trong tương lai sẽ bắt đầu từ không gian, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hạ tầng không gian trước nguy cơ do thám, can thiệp và tấn công mạng.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định châu Âu cần nhanh chóng đầu tư mạnh mẽ hơn để duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trước Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk cùng các chương trình quân sự không gian của Nga và Trung Quốc.

Tại sự kiện, tổng thống Macron cũng công bố Chiến lược không gian quốc gia đến năm 2040, tập trung vào 5 trụ cột, gồm: tự chủ chiến lược, hợp tác công nghiệp, phòng thủ, nghiên cứu – thăm dò và hợp tác châu Âu. Pháp dự kiến tăng cường phối hợp với Đức để thống nhất lập trường tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm 2026, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác chiến lược với Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố Chiến lược không gian quốc gia đến năm 2040. Ảnh: Ilkha

Trong ngân sách quốc phòng 2026, Pháp dành khoảng 750 triệu euro cho các chương trình không gian, bên cạnh 4,2 tỷ euro bổ sung cho lĩnh vực quốc phòng không gian đến năm 2030. Chính phủ cũng dự kiến chi thêm 16 tỷ euro cho hoạt động không gian dân sự, bao gồm các dự án có tính năng kép.

Theo Điện Élysée, các chương trình này nhằm bảo vệ hạ tầng không gian quốc gia trước nguy cơ do thám, can thiệp và gây nhiễu từ các cường quốc khác. Điện Élysée khẳng định không gian đã trở thành mặt trận chiến lược mới và châu Âu phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ chủ quyền công nghệ cũng như vị thế toàn cầu của mình.

Ngọc Liên

Nguồn: France Info, BFMTV.