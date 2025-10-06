Pháp công bố nội các mới trong nỗ lực chấm dứt bế tắc chính trị

Trong nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc chính trị và tìm kiếm sự đồng thuận trong Quốc hội hiện đang chia rẽ sâu sắc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa công bố nội các mới do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu. Danh sách nội các được công bố gần một tháng sau khi ông Lecornu được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ bảy của nước Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron.

Thủ tướng Pháp, Sébastien Lecornu tại Paris vào ngày 3/10.

Trong số 18 vị bộ trưởng đầu tiên được công bố, 13 người là các bộ trưởng từ chính phủ trước được tái bổ nhiệm. Nhiều gương mặt cốt lõi vẫn giữ vị trí, điều này khiến một số nhà bình luận cho là thiếu đột phá.

Trong nội các mới, cựu Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire được giao phụ trách Bộ Quốc phòng, trong khi ông Roland Lescure đảm nhận vai trò Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, với nhiệm vụ khó khăn là trình kế hoạch ngân sách quốc gia.

Nhiều gương mặt chủ chốt tiếp tục tại vị, gồm Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau, người cam kết siết chặt kiểm soát nhập cư, cùng Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin. Bất chấp những tranh cãi pháp lý, Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati vẫn giữ nguyên chức vụ.

Giới quan sát nhận định, nước Pháp đang rơi vào tình trạng bế tắc kể từ sau cuộc bầu cử sớm năm ngoái, khi Quốc hội bị chia cắt thành 3 khối đối lập lớn. Hai người tiền nhiệm của ông Lecornu là François Bayrou và Michel Barnier đều từng mất chức vì tranh cãi xoay quanh ngân sách thắt lưng buộc bụng.

Thủ tướng Sébastien Lecornu và người tiền nhiệm François Bayrou . Ảnh: Le Figaro

Chính phủ của ông François Bayrou được thành lập từ cuối năm 2024, đã bị Quốc hội từ chối tín nhiệm vào ngày 8/9/2025 với kết quả 364 phiếu chống và 194 phiếu thuận.

Ông Bayrou từng sử dụng quyền 49.3 để thông qua ngân sách, và các đề xuất thắt chặt chi tiêu cùng việc cắt bỏ ngày nghỉ lễ công bị phản đối mạnh.

Thủ tướng Lecornu dự kiến sẽ trình bày bài diễn văn chính sách trước Quốc hội vào ngày 7/10. Ông khẳng định sẽ không viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp, vốn cho phép thông qua ngân sách mà không cần biểu quyết, với lý do “không thể cưỡng ép quốc hội hay đối lập”.

Tuy nhiên, tuyên bố này chưa đủ để xoa dịu phe đối lập. Đảng Xã hội (PS) đã cảnh báo khả năng đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm, trong khi Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen cho rằng “điều quan trọng nhất vẫn là bài diễn văn chính sách”.

Nhật Lệ

Nguồn AFP, Reuters