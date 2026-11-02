Phản biện Đề án giải quyết tình trạng ngập úng khu vực đô thị tỉnh Thanh Hóa

Sáng 2/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học phản biện Đề án tổng thể giải quyết tình trạng ngập úng tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng dự thảo Đề án đã cơ bản đánh giá được thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng, đề ra các giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm tình trạng này với tầm nhìn đến năm 2040.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng Đề án cần làm rõ ranh giới đô thị Thanh Hóa theo phạm vi quy hoạch với địa bàn hành chính của 7 phường hiện nay, từ đó thống nhất tên gọi, địa danh và cách xác định phạm vi ở toàn bộ thuyết minh, bản đồ, phụ lục; cần có sự phận định rõ phạm vi ngập để triển khai các dự án phù hợp.

Ông Phạm Xuân Quý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học thuỷ lợi Thanh Hóa tham luận tại hội thảo.

Đề án cần xác định rõ số điểm ngập, thời gian ngập, thực trạng các công trình thoát nước hiện hữu, từ đó đưa ra giải pháp để đến năm 2030 giải quyết triệt để tình trạng ngập úng; đến năm 2040 quy hoạch thoát nước đô thị phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo 100% đô thị Thanh Hóa vận hành hệ thống thoát nước riêng biệt nước mưa và nước thải. Đồng thời, chủ động ứng phó với các kịch bản thiên tai, mưa cực đoan do biến đổi khí hậu.

GS.TS Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tham luận tại hội thảo

Ngoài 5 nhóm giải pháp về công trình, quy hoạch mà Đề án nêu ra, các ý kiến đề nghị trong giai đoạn 2030-2040, tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu thêm 2 giải pháp là xây dựng các công trình chống ngập do triều cường, nước dâng và giải pháp hạ tầng thu gom, xử lý nước mưa ban đầu kết hợp tái sử dụng nước.

Các chuyên gia cũng đã phản biện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý nhà nước đối với hệ thống tiêu thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đình Hà