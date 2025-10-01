Pfizer chấp nhận giảm giá thuốc để được hoãn áp thuế trong ba năm

Tập đoàn Pfizer Inc. ngày 30/9 đã đạt được thỏa thuận hoãn áp dụng thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo từ lâu đối với ngành dược phẩm. Đổi lại, Pfizer đồng ý giảm mạnh giá một số loại thuốc lên đến 85% và bán trực tiếp cho người dân Mỹ.

Trụ sở hãng dược phẩm Pfizer tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pfizer cho biết sẽ đảm bảo người dân Mỹ được hưởng mức giá tương đương với các quốc gia khác và sẽ ra mắt các loại thuốc mới với giá ngang bằng.

Điều này giải quyết một phàn nàn chính của ông Trump rằng người Mỹ đang phải gánh chịu chi phí y tế cao nhất thế giới một cách bất công. Để đưa ra sự nhượng bộ này, công ty đã nhận được một thời gian ân hạn kéo dài ba năm với các mức thuế quan đối với dược phẩm mà chính quyền đang xúc tiến ban hành.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ cung cấp phần lớn các loại thuốc điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu và một số nhãn hiệu đặc trị với mức giảm giá lên tới 85% - và trung bình là 50% - trên một trang web bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng có tên là TrumpRx. Sáng kiến này nhằm mục đích cho phép người Mỹ thanh toán tiền thuốc theo toa với mức giá chiết khấu do chính phủ đàm phán.

Cổ phiếu của Pfizer đã tăng tới 5,6% lên mức cao nhất trong phiên 30/9 sau khi thông tin miễn trừ thuế được công bố.Các thỏa thuận tương tự có thể sẽ sớm xuất hiện.

Hãng Eli Lilly & Co. cho biết đang tích cực thảo luận với Chính phủ Mỹ để mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thuốc cho bệnh nhân.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho hay, chính phủ đang tạm dừng cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với dược phẩm nhập khẩu - một cuộc điều tra có thể mở đường cho các loại thuế mới - trong lúc các quan chức đang đối thoại với các hãng dược lớn.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố rằng Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với các loại dược phẩm có thương hiệu bắt đầu từ ngày 1/10, trừ khi các công ty xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Các bình luận mới nhất từ tổng thống và những cố vấn của ông cho thấy lời cảnh báo đó là một chiêu bài đàm phán để buộc các công ty phải hạ giá sản phẩm.

Ông Trump tuyên bố rằng tất cả các hãng dược sẽ đến đàm phán trong tuần tới và chính quyền đang thỏa thuận với họ. Ông nói thêm rằng nếu không đạt được thỏa thuận, họ sẽ bị áp thêm thuế 5, 6, 7 hoặc 8%, tương ứng với phần chênh lệch giá, và chính quyền sẽ thu lại khoản đó.

Trước đó, Pfizer tiến gần đến thương vụ thâu tóm công ty bào chế thuốc giảm cân Metsera với giá 7,3 tỷ USD. Pfizer chào mua Metsera, có trụ sở tại New York, với giá 47,5 USD một cổ phiếu bằng tiền mặt, kèm theo khoản thanh toán bổ sung 22,5 USD một cổ phiếu tùy thuộc vào việc đạt được một số cột mốc hiệu suất nhất định.

Tờ Financial Times cho biết thông báo có thể được đưa ra sớm nhất là vào ngày 22/9, trừ phi các cuộc đàm phán thỏa thuận thất bại.

Các cuộc đàm phán mua lại Metsera diễn ra chỉ vài tháng sau màn niêm yết cổ phiếu đình đám của công ty công nghệ sinh học này trên sàn Nasdaq, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của các công ty đang phát triển những liệu pháp giảm cân thế hệ tiếp theo đối với các nhà đầu tư.

Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Pfizer nhằm giành chỗ đứng trên thị trường thuốc chống béo phì béo bở, sau những thất bại trong nỗ lực tự phát triển sản phẩm. Công ty đã nghiên cứu một loại thuốc giảm cân thử nghiệm là danuglipron nhưng đã từ bỏ dự án vào tháng 4/2025 sau khi một thử nghiệm giữa kỳ cho thấy khả năng dung nạp kém.

Phiên bản sau đó đã được thử nghiệm trên khoảng 1.400 bệnh nhân, nhưng những lo ngại dai dẳng về an toàn cho gan đã tiếp tục làm suy yếu tham vọng của công ty.

Metsera, do công ty đầu tư mạo hiểm ARCH Venture và công ty đầu tư Population Health Partners thành lập vào năm 2022, đang phát triển các loại thuốc tiêm và uống để điều trị béo phì, dựa trên cơ chế GLP-1 và các mục tiêu sinh học khác. Công ty cho biết vào đầu năm nay, ứng cử viên hàng đầu là MET-097i, một loại thuốc tiêm, đã cho thấy mức giảm cân trung bình 11,3% ở bệnh nhân trong một thử nghiệm giai đoạn giữa.

Nhu cầu về thuốc giảm cân đang tăng vọt, khi các đối thủ Eli Lilly và Novo Nordisk gia tăng nỗ lực giành thị phần. Một số chuyên gia dự đoán thị trường thuốc giảm cân toàn cầu có thể đạt giá trị 150 tỷ USD vào đầu những năm 2030./.

Theo TTXVN