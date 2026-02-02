OPEC+ chính thức tạm ngưng tăng sản lượng dầu đến hết quý 1 năm 2026

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 1/2, cho biết 8 quốc gia trong liên minh OPEC+, gồm Nga, Saudi Arabia, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Algeria và Oman sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng dầu tự nguyện cho đến hết quý 1/2026, thay vì khôi phục nguồn cung theo kế hoạch ban đầu.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

Theo tuyên bố của OPEC, “8 quốc gia tham gia đã tái khẳng định quyết định đưa ra ngày 2/11/2025 về việc tạm dừng tăng sản lượng trong tháng 3/2026. Quyết định này nhằm ứng phó với tình trạng nhu cầu tiêu thụ sụt giảm theo mùa."

Bản tuyên bố cũng xác nhận cuộc họp tiếp theo của nhóm 8 nước OPEC+ sẽ được tổ chức vào ngày 1/3 tới, thời điểm then chốt để nhóm này đánh giá lại diễn biến cung-cầu và xu hướng giá dầu trên thị trường toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 9/2025, 8 quốc gia nói trên đã hoàn tất việc rút sớm khỏi gói cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày, được triển khai từ tháng 4/2025. Sang tháng 10/2025, nhóm này bắt đầu từng bước dỡ bỏ thêm một gói cắt giảm khác với quy mô 1,65 triệu thùng/ngày.

Kết quả là trong quý 4/2025, trần sản lượng dầu chung của 8 nước OPEC+ đã tăng thêm khoảng 137.000 thùng/ngày mỗi tháng, chưa bao gồm các điều chỉnh bù trừ sản lượng giữa các thành viên.

Quyết định “đóng băng” sản lượng trong tháng 3/2026 của OPEC+ được xem là bước đi thận trọng nhằm duy trì sự cân bằng cho thị trường năng lượng toàn cầu trước những yếu tố bất định, từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhu cầu năng lượng theo mùa, đến các rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn./.

Theo TTXVN