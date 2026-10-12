Ông Trump tuyên bố Nga - Ukraine ngừng bắn năng lượng, Châu Âu phản ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, trong bối cảnh Kiev bày tỏ sẵn sàng thực hiện nhưng Moscow chưa xác nhận rõ ràng thỏa thuận. Diễn biến này thu hút sự chú ý của các nước Châu Âu trong lúc triển vọng ngừng bắn giữa hai bên vẫn còn nhiều bất định.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump thông báo ngắn gọn về thỏa thuận mới:"Ngay lập tức, một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng vi phạm!"

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine “ủng hộ một lệnh ngừng bắn khả thi và đáng tin cậy như một cách thức để chấm dứt chiến tranh” và Ukraine “sẵn sàng không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga và kỳ vọng Nga cũng sẽ có hành động tương tự”. Quân đội nước này đã nhận các mệnh lệnh liên quan đến ngừng bắn năng lượng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Kiev vẫn chờ phản hồi và chi tiết cụ thể từ phía Nga và Mỹ.

Đáp trả tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald trump về việc Ukraine nên có một tổng thống mới, Tổng thống Zelensky nói: "Nếu Tổng thống Trump muốn thay đổi điều gì đó thông qua bầu cử, xin hãy nói với ông Putin cho chúng tôi một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 60 ngày. Nếu có hai tháng ngừng bắn hoàn toàn, chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử."

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky vốn hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật. Ông nhấn mạnh cử tri chỉ có thể đi bầu an toàn nếu Nga hoàn toàn dừng các cuộc không kích.

Việc tổng thống Donald Trump tuyên bố Nga Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ các đồng minh phương Tây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ nguồn cung lương thực và hạ tầng năng lượng toàn cầu. Các nhà lãnh đạo NATO, Canada và Phần Lan cũng đã có các cuộc tham vấn trực tiếp với ông Zelensky để làm rõ các chi tiết kỹ thuật trong đề xuất do Mỹ làm trung gian.

Hiện tại, phía Moscow chưa đưa ra xác nhận chính thức về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhật Lệ