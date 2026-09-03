Ông Putin: Quân bài đáp trả Anh là “bí mật quân sự”

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh SCO, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn mở cửa đối thoại với Mỹ, đồng thời cảnh báo các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp và từ chối tiết lộ lằn ranh đỏ trả đũa London.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời các câu hỏi sau hội nghị thượng đỉnh SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh: RT.

Trả lời báo giới tại Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 2/9, sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra hàng loạt tuyên bố quan trọng về cục diện chiến trường Ukraine, mối quan hệ đối thoại với Mỹ cũng như lời cảnh báo cứng rắn gửi tới Anh và các đồng minh phương Tây.

Đánh giá về các kênh ngoại giao, nhà lãnh đạo Nga bác bỏ ý kiến cho rằng việc liên lạc giữa cơ quan tình báo Nga và Mỹ là bất thường, lưu ý rằng các kênh này vẫn được duy trì ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh. Ông đặc biệt nhắc đến Đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff – những người thân tín của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump như những đối tác đàm phán chân thành và luôn “được chào đón nồng nhiệt” tại Moscow. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng đón nhận thêm các bên tham gia đàm phán về Ukraine nếu họ mang lại đóng góp thực sự.

Tuy nhiên, đối với Anh, Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố vô cùng cứng rắn. Ông khẳng định bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh được thiết lập trên lãnh thổ Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Đáng chú ý, khi được hỏi liệu Nga có tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng ngay trên lãnh thổ Anh nếu vũ khí nước này được dùng để tấn công Nga hay không, ông Putin từ chối tiết lộ và nhấn mạnh: “Đó là bí mật. Một bí mật quân sự.”

Đánh giá về cục diện chiến sự, Tổng thống Putin cho biết lực lượng Ukraine đang dần mất thế trận, trong khi quân đội Nga không chỉ duy trì đà tiến công mà còn “tăng tốc độ”. Theo ông, quân đội Nga đang áp sát Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và đã siết chặt vòng vây khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine gần hồ chứa Krasnooskolskoye, đồng thời đạt nhiều bước tiến ở Zaporozhye và hướng Sumy. Dù tự tin “kẻ thù sẽ sụp đổ”, ông Putin lưu ý không nên đưa ra dự đoán về thời điểm quyết định vì “chiến tranh rất tàn khốc và khó lường”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga bác bỏ các đề xuất đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại, khẳng định Moscow muốn chấm dứt chiến tranh để đạt được một nền hòa bình lâu dài, toàn diện cho cả Ukraine và châu Âu.

Liên quan đến những phát ngôn đe dọa của phía Kyiv đối với các hãng hàng không dân dụng sử dụng không phận Nga, Tổng thống Putin lên án đây là “nỗ lực khủng bố nhà nước”. Ông nhấn mạnh Nga “không thể đàm phán với khủng bố” và chắc chắn sẽ tìm công cụ đáp trả thích đáng nếu máy bay dân sự bị tấn công.

Một máy bay chở khách của hãng Aeroflot hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở Moscow. Ảnh: rferl.

Bên cạnh đó, ông Putin thông báo đã ra lệnh chuẩn bị “các cuộc tấn công quy mô lớn” nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine để đáp trả việc UAV Ukraine liên tục tập kích ba nhà máy lọc dầu và các hạ tầng dân sự của Nga.

Về quan hệ với Đức, Tổng thống Putin bác bỏ các cáo buộc của Berlin liên quan đến sự cố UAV tại Leipzig cũng như nghi vấn Nga tự phá hoại đường ống Nord Stream. Ông cho rằng Đức đang lấy hình ảnh “nước Nga hiếu chiến” để đánh lạc hướng dư luận khỏi các khó khăn kinh tế - xã hội trong nước, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Đức nếu Berlin có đủ ý chí chính trị để “nhấn nút”.

Kết thúc cuộc trao đổi, Tổng thống Putin dùng thuật ngữ “những con cá mập của chủ nghĩa đế quốc” để ví von về chính sách áp đặt của phương Tây. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu bất kỳ bên nào cố tình “kéo Nga xuống chuỗi thức ăn và nuốt chửng”, bất chấp hàm răng của những “con cá mập” đó có lớn đến đâu.

Nhật Lệ

Nguồn: RT