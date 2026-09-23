Canada cảnh báo Israel về kế hoạch mở rộng khu định cư E1

Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo kế hoạch của Israel xây dựng khu định cư E1 ở phía Đông Jerusalem là “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình”, đồng thời công bố gói viện trợ mới trị giá 71 triệu USD cho người Palestine.

Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9, Thủ tướng Carney cho biết Canada sẽ đồng chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Pháp và Tổng Thư ký Liên hợp quốc về giải pháp hai nhà nước và việc thực hiện Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tình hình Gaza. Ông Carney cho rằng tình hình nhân đạo tại khu vực vẫn nghiêm trọng và cảnh báo mục tiêu về giải pháp hai nhà nước sẽ khó đạt được nếu các hoạt động mở rộng khu định cư tiếp diễn.

Theo gói viện trợ mới, Canada dành 71 triệu USD cho Palestine, gồm 55 triệu USD cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và 16 triệu USD hỗ trợ xây dựng năng lực về hòa bình và an ninh, trong đó có chương trình đào tạo cảnh sát tại Bờ Tây.

Thủ tướng Carney cũng cho biết Canada và các đồng minh sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel. Động thái này tiếp nối tuyên bố hồi đầu tháng của Canada cùng Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh về các biện pháp thương mại có mục tiêu đối với hàng hóa từ các khu định cư.

Trong khi đó, Israel dự kiến mở thầu ngày 25/10 đối với 2.167 đơn vị nhà ở thuộc kế hoạch E1, sau khi đã mở thầu 1.234 đơn vị hồi tháng 8, nâng tổng số lên 3.401 đơn vị.

Phủ Tổng thống Palestine cảnh báo kế hoạch E1 có thể chia cắt Bờ Tây và làm gián đoạn sự kết nối lãnh thổ giữa các khu vực của Palestine với Đông Jerusalem, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo giải pháp hai nhà nước.

Minh Phương