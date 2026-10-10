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Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Công trình cầu và tuyến đường bản Bơn, xã Mường Mìn có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, hiện đạt hơn 85% khối lượng thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 11/2026.

Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Công trình cầu và tuyến đường bản Bơn, xã Mường Mìn có tổng mức đầu tư gần 34 tỷ đồng, hiện đạt hơn 85% khối lượng thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 11/2026.

Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Hạng mục đường nối hai đầu cầu đang được nhà thầu tập trung hoàn thiện.

Theo đơn vị thi công, phần cầu cứng cơ bản hoàn thành, các hạng mục đường dẫn hai đầu cầu và đường nội bản đang được tập trung triển khai. Đây là những hạng mục quan trọng cần sớm hoàn thiện để bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào sử dụng.

Ông Lê Xuân Tuân, đại diện nhà thầu thi công dự án cho biết, quá trình triển khai dự án còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đường dẫn, đường nội bản và di dời đường dây điện 35kV gần khu vực cầu.

Bên cạnh đó, nguồn đá, cát tại chỗ hạn chế khiến chi phí vận chuyển tăng cao; thời tiết mưa lũ gây trở ngại cho việc vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị vào công trường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nước rút thi công cầu cứng bắc qua sông Luồng

Phần cầu cứng đã hoàn thiện.

Trước những khó khăn trên, nhà thầu đã chủ động các giải pháp tháo gỡ, đồng thời tranh thủ thời tiết, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công “tăng ca, tăng kíp” các hạng mục còn lại.

Trong khi đó, UBND xã Mường Mìn cũng tập trung phối hợp với nhà thầu vận động người dân bàn giao mặt bằng, bố trí kinh phí di dời đường dây điện và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án cầu Bản Bơn, phấn đấu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Video: Ông Lê Xuân Tuân, đại diện đơn vị thi công Dự án cầu bản Bơn.

Ông Phạm Minh Hiếu, Trưởng bản Bơn cho biết, với người dân bản, cây cầu cứng kiên cố là công trình đã được mong đợi từ lâu. Do giao thông cách trở khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Vì vậy, người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại và vận chuyển hàng hóa qua sông thuận tiện, an toàn hơn.

Đình Giang

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