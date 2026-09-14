Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững

Ngày 14/9/2026, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững”. Hội thảo đã tập trung làm rõ câu hỏi: Nông nghiệp sinh thái có thể góp phần như thế nào vào bảo đảm sinh kế, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội để phụ nữ, thanh niên trở thành chủ thể dẫn dắt thay đổi?

Ông Jagat Ballav Pattanaik, Giám đốc Chương trình Châu Á, ActionAid Quốc tế phát biểu chào mừng.

Hơn 100 đại biểu trong đó gần 30 đại biểu từ các nước Châu Á và Châu Phi, đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức phi chính phủ và đối tác phát triển quốc tế tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã nhấn mạnh phụ nữ và thanh niên phải là chủ thể và người dẫn dắt thay đổi, thay vì chỉ là đối tượng tham gia hoặc hưởng lợi. Phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực và quyền ra quyết định, trong khi thanh niên có tiềm năng về đổi mới sáng tạo, công nghệ và các mô hình kinh doanh mới.

Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu khai mạc.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ: “Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2023-2025, ActionAid tự hào đồng hành cùng cộng đồng và đối tác xây dựng và duy trì thành công một số mô hình chăn nuôi và thủy sản giảm phát thải hơn 11%; chi phí năng lượng hàng tháng giảm từ 480.000 đến 1.200.000 đồng/hộ; đã có 837 hộ dân trong đó phần lớn là phụ nữ làm chủ được tham gia và hưởng lợi từ các mô hình này. Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy hợp tác Nam - Nam để cùng chia sẻ, học hỏi, sáng tạo, kết nối tri thức, sáng kiến và nguồn lực, tạo ra thay đổi bền vững”.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định vai trò của Nông nghiệp sinh thái trong phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, năm 2026 là Năm Quốc tế nữ nông dân và chúng ta chỉ còn bốn năm để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp sinh thái mang lại một hướng đi đã được chứng minh là hiệu quả cho tương lai.

Nông nghiệp sinh thái đặt con người và hệ sinh thái ở vị trí trung tâm, đồng thời có khả năng thúc đẩy việc thực hiện tới 10 Mục tiêu Phát triển bền vững cùng một lúc. Muốn tạo ra tác động một cách quy mô, lâu dài và hiệu quả, các quốc gia cần xây dựng sinh kế bền vững và thị trường xanh; phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên như những động lực của sự thay đổi; đồng bộ chính sách, quan hệ đối tác và nguồn tài chính”.

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu tổng kết, bế mạc.

Tham gia bày tỏ tại Hội thảo, các ý kiến đã tạo ra một diễn đàn đa dạng về kinh nghiệm và thực tiễn thúc đẩy nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thị trường ngày càng nhiều biến động. Các thảo luận tại Hội thảo cho thấy, chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất, mà phải đồng thời tạo sinh kế khả thi, mở rộng cơ hội thị trường và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi giảm các rào cản về chi phí, vốn và rủi ro sản xuất, phát triển chuỗi giá trị cạnh tranh, bảo đảm người sản xuất được hưởng giá trị công bằng hơn, đồng thời tăng cường hợp tác và huy động nguồn lực để đưa các sáng kiến hiệu quả vào triển khai và nhân rộng.

Trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam nhấn mạnh, điều quan trọng nhất đạt được từ Hội thảo không chỉ là những khuyến nghị mà là một cam kết cùng hành động. Qua các phiên thảo luận, có thể khẳng định, nông nghiệp sinh thái không chỉ là câu chuyện về phương thức canh tác. Đó còn là câu chuyện về cách sử dụng tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế và phân bổ giá trị.

Sau thảo luận chung đã diễn ra các phiên thảo luận theo ba chuyên đề tại ba tổ, với các chủ đề: “Phụ nữ và thanh niên - động lực của nông nghiệp sinh thái”, “Chính sách, hợp tác và huy động nguồn lực”, “Sinh kế bền vững thị trường và chuỗi giá trị”.

Khánh Huy