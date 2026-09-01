Những tuyến đường cấm phương tiện giao thông di chuyển vào tối nay 1/9

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng, cắm chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn đến khu vực diễn ra chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” và bắn pháo hoa tối nay (1/9).

Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tối 1/9.

Bắt đầu từ 19 giờ ngày 1/9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường Biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai phương án tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng, cắm chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư và các tuyến đường dẫn đến khu vực diễn ra sự kiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị Nhân dân hạn chế và không di chuyển các phương tiện xe cá nhân vào các tuyến đường, đoạn đường đi vào trung tâm phường Hạc Thành và phường Sầm Sơn để tránh xảy ra ùn tắc giao thông và va chạm giao thông.

Riêng trên địa bàn phường Hạc Thành, tất cả các phương tiện không di chuyển vào các tuyến đường, đoạn đường sau:

Đường Phan Chu Trinh: Từ vòng xuyến (nhà hàng Dạ Lan) đến Ga Thanh Hóa.

Đường Dương Đình Nghệ: Từ điểm ngã ba giao giữa Đại lộ Lê Lợi với đường Dương Đình Nghệ đến ngã ba giao giữa đường Dương Đình Nghệ với đường Hậu Thành.

Đường Hạc Thành: Từ ngã tư Hạc Thành giao Đại Lộ Lê Lợi đến ngã ba Hạc Thành - Cửa Hậu.

Đường Triệu Quốc Đạt: Từ điểm ngã ba giao với đường Hàng Đồng đến ngã ba giao với đường Dương Đình Nghệ.

Đường Hậu Thành (phía sau sân khấu Quảng Trường Lam Sơn).

Đường Lý Nhân Tông: Ngã ba Lý Nhân Tông giao đường Hậu Thành dẫn đến khu vực Quảng Trường Lam Sơn.

Các tuyến đường nhánh đi vào khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; luôn đồng hành, ủng hộ lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, tránh xảy ra va chạm, chen lấn, xô đẩy gây ùn tắc giao thông.

Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa