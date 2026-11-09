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Giáo dục

Những trường hợp giáo viên THCS phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

VH
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.Trong đó bổ sung quy định về trường hợp giáo viên trung học cơ sở phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Những trường hợp giáo viên THCS phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.Trong đó bổ sung quy định về trường hợp giáo viên trung học cơ sở phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Những trường hợp giáo viên THCS phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

VH

Những trường hợp giáo viên THCS phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Từ khóa:

#Bộ giáo dục và đào tạo #Giáo viên #Quy định #bổ nhiệm chức danh #Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT

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