Những người kết nối lịch sử và hiện tại

Những ngày thu lịch sử vừa qua, chị Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh luôn tất bật bởi hết đón đoàn khách này, lại chuẩn bị đón đoàn khách khác tham quan nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Lê Thùy Dung giới thiệu về hiện vật trưng bày tại Bảo tàng tỉnh cho học sinh.

Trước đây, du khách ít, việc thuyết minh cũng dễ dàng hơn. Nhưng vài năm trở lại đây, Bảo tàng tỉnh được nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, chỉnh lý nội dung, hình thức trưng bày nên lượng khách nhiều hơn và những yêu cầu trong nghề cũng cao hơn đòi hỏi chị Dung cùng các đồng nghiệp phải luôn nỗ lực để phục vụ khách tham quan.

Đã 20 năm gắn bó với nghề, chị Dương Thị Mỹ Dung vẫn luôn say sưa trong mỗi câu chuyện, chuyển tải các cung bậc cảm xúc bằng chất giọng truyền cảm, sâu lắng. Chị Dung chia sẻ: Để chạm vào trái tim người nghe, tôi luôn chủ động tìm tòi, trang bị kiến thức lịch sử về các hiện vật được trưng bày để bổ sung thêm những chi tiết, những câu chuyện làm giàu tư liệu cho bài giới thiệu của mình. Không chỉ vậy, với mỗi đối tượng khách tham quan, tôi lựa chọn những cách truyền đạt khác nhau để người nghe dễ hiểu, dễ cảm nhận. Từ cách bắt đầu câu chuyện sao cho gần gũi, đến cách chuyển tải được trọn vẹn và chân thực về những giá trị lịch sử thiêng liêng, về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của Nhân dân Thanh Hóa anh hùng. Ví dụ như với học sinh thì truyền thụ niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những mất mát, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước; với các cựu chiến binh - những người đã từng vào sinh ra tử, cái họ cần là sự biết ơn, tri ân và thấu hiểu; hay với các đoàn khách du lịch, khách nước ngoài thì giới thiệu làm sao để họ hiểu về lịch sử, về văn hóa địa phương mình.

“Được gặp gỡ rất nhiều người, mỗi du khách đều mang lại cho tôi một bài học ý nghĩa và giá trị. Vui vì mình đã góp phần nhỏ bé để lịch sử xứ Thanh nói riêng, dân tộc nói chung ngày càng khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân”, chị Dương Thị Mỹ Dung tâm sự.

Với thế hệ sinh ra thời hậu chiến, thì chiến tranh đã trở thành lịch sử. Song, đó là phần lịch sử không được phép lãng quên và không bao giờ có thể lãng quên. Để những trang sử vàng của dân tộc mãi mãi trường tồn, lan xa, khắc ghi trong trái tim những người con quê hương xứ Thanh, Bảo tàng tỉnh đã bố trí 9 phòng trưng bày, trong đó có 4 phòng trưng bày theo tiến trình lịch sử của tỉnh Thanh Hóa từ thời tiền sử, sơ sử cho đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và 5 phòng trưng bày chuyên đề. Với hơn 30.000 đơn vị hiện vật được lưu giữ, Bảo tàng tỉnh là nơi giáo dục kiến thức lịch sử hết sức bổ ích với các em học sinh và du khách tham quan.

Cùng hòa mình vào trang sử hào hùng của dân tộc bằng thái độ trân trọng quá khứ và tấm lòng thành kính tri ân các thế hệ anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, mỗi lời nói, mỗi câu chuyện của chị Lê Thùy Dung đã để lại nhiều cảm xúc cho du khách tham quan. Để chạm đến cảm xúc của người nghe, điều đầu tiên chị làm là nắm bắt độ tuổi, tâm lý của đối tượng tham quan để lựa chọn cách giới thiệu phù hợp. Nếu khách tham quan muốn tìm hiểu về hiện vật thì chị nhắc đến các thông tin về hiện vật; nếu khách muốn tìm hiểu về lịch sử từ hiện vật trưng bày thì chị lại kể các câu chuyện lịch sử gắn với hiện vật đó.

“Hơn 17 năm gắn bó với nghề thuyết minh viên, làm thế nào để mỗi câu chuyện mình kể không trở nên nhàm chán luôn là điều mà tôi trăn trở. Bởi thế, trong quá trình hướng dẫn khách tham quan tại bảo tàng, tôi đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như tái hiện, kể chuyện, đặt ra những câu hỏi mang tính gợi mở, tạo không khí gần gũi để khách tham quan có thể tương tác, tránh hình thức chuyển tải thông tin một chiều”, chị Lê Thùy Dung bộc bạch.

Nhiều năm miệt mài “trao truyền” lịch sử, chị Lê Thùy Dung cảm thấy hạnh phúc nhất khi những tràng vỗ tay, những lời cảm ơn hay sự yêu mến của khách tham quan dành cho mình. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực, niềm hứng khởi để chị không ngừng sáng tạo, học hỏi và làm tốt hơn nhiệm vụ.

Với phương châm “đưa bảo tàng đến gần hơn với các em học sinh”, ngoài phục vụ khách tham quan tại các phòng trưng bày, nhiều chương trình lưu động cũng được Bảo tàng tỉnh triển khai hiệu quả. Những chuyến “bảo tàng đến trường” mang theo các hiện vật, tư liệu, hình ảnh, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý và tạo cơ hội tiếp cận di sản cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Qua việc tổ chức buổi học ngoại khóa, qua những câu chuyện kể của chị Dương Thị Mỹ Dung, chị Lê Thùy Dung hay các thuyết minh viên khác của Bảo tàng tỉnh, các em học sinh có thêm trải nghiệm thú vị. Qua đó, tình yêu lịch sử được “gieo mầm” từ những điều gần gũi nhất.

Nhiều năm miệt mài cống hiến, những thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh không chỉ là người kể chuyện, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, để mỗi người dân thêm trân trọng những giá trị của hòa bình trong thời đại mới.

Bài và ảnh: Minh Khôi