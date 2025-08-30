Những con đường mở tương lai cho vùng cao, biên giới

Ngược các xã vùng cao, biên giới của tỉnh, nơi có những con dốc “chồn chân vó ngựa”, một thời phải cuốc bộ, đẩy xe, nay đã khác. Trên con đường trải nhựa chúng tôi đi, bao sự “thay da đổi thịt” hiện hữu.

Đường từ bản Pùng đi bản Con Dao, Suối Tút (xã Quang Chiểu) rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, con đường từ bản Pùng đi các bản Con Dao, Suối Tút, xã Quang Chiểu rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Trước đây, con đường kết nối giữa các bản trên chỉ là đường đất, người dân đi lại khó khăn. Vào mùa mưa bão, người dân các bản gần như không thể di chuyển bằng xe máy. Giờ đây, con đường đã được bê tông hóa, việc đi lại, thông thương của người dân trở nên thuận lợi.

Đi trên con đường rực rỡ cờ Tổ quốc, giữa cánh đồng lúa nếp Cay Nọi - sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, hiện rõ niềm tự hào trong ánh mắt. Ông Xiết chia sẻ: "Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, địa phương đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông, nhằm kết nối các bản vùng sâu, vùng xa với trung tâm xã. Trong đó, cầu qua suối Xim và tuyến đường từ bản Pùng đi 2 bản Con Dao, Suối Tút dài hơn 7km được bê tông đã mở lối thông thương cho người dân. Nhiều giấc mơ đã và đang được ươm mầm, trong đó có giấc mơ mai này các bản Con Dao, Suối Tút trở thành điểm du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng của người Dao biên giới".

Không chỉ có đường, các bản làng người Dao nơi đây cũng đang từng ngày “thay da, đổi thịt” nhờ có điện lưới quốc gia. Kiến thức từ báo, đài, điện thoại mở ra cơ hội cho đồng bào phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình trồng cam của gia đình ông Phan Văn Liều, bản Suối Tút. Hiện, gia đình ông đang có 2.000 gốc, trong đó hơn 700 gốc đang cho thu hoạch. Ngoài trồng cam, gia đình ông còn chăn nuôi 10 con bò, trồng lúa trên nương. Còn gia đình ông Triệu Văn Cấu, bản Con Dao, từ chỗ quanh năm chỉ biết phát nương làm rẫy, nay cũng học cách trồng cam, trồng dưa hấu mang ra bản Sáng dựng chòi bán ven đường. Nhờ biết tính toán, chăm chỉ lao động, mỗi năm ông thu về hàng chục triệu đồng tiền lãi.

Ngược các bản Trung Thắng, Sài Khao, Ún, xã Mường Lý khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi. Chỉ cách trung tâm xã Mường Lý chừng hơn 20km, nhưng quãng đường về 3 bản người Mông trên từng là một hành trình khắc nghiệt. Giờ đây, xe máy, ô tô đã có thể vào tận bản, đến tận nhà dân. Những lớp học dựng tạm hôm nào, nay đã được thay bằng điểm trường kiên cố, 100% trẻ em được đến lớp.

Con đường đổi thay không chỉ mang lại sự thuận lợi về giao thương của người dân, mà còn là động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ở các bản Trung Thắng, Sài Khao, Ún. Thay vì tự cung, tự cấp như trước kia thì nay đồng bào Mông đã tích cực tham gia phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ những vùng đồi núi để hoang hóa thì nay đồng bào đã cải tạo trồng cây tre bát bộ, sắn, sả, giang và chăn nuôi đại gia súc. Ông Vi Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý, cho biết: “Những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đầu tư đường giao thông đã góp phần làm thay đổi đời sống của bà con. Bởi có đường bê tông đi được bốn mùa, người dân không lo bị cô lập khi mùa mưa bão đến. Nuôi được đàn gà, hái được yến măng, bà con chở xuống chợ bán hoặc tiểu thương lên tận bản thu mua đều rất thuận lợi”.

Quốc lộ 15C nối liền xã Hồi Xuân đến tận xã Mường Chanh, Cửa khẩu Tén Tằn đã tạo điều kiện cho các xã giáp biên kết nối với các xã miền xuôi. Tỉnh lộ 21D từ xã Mường Lát đến cầu Chiềng Nưa xã Mường Lý, Quốc lộ 16 nối liền xã Trung Lý đến xã Mường Lý đã tạo đà cho bà con các xã vùng cao, biên giới tỉnh Thanh Hóa trao đổi hàng hóa với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La. Dự án đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Tà Cóm, xã Trung Lý; dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông đi bản Ún - Sài Khao, xã Mường Lý; dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng, xã Tam Chung đi bản Sài Khao, xã Mường Lý; dự án nâng cấp, cải tạo đường Xa Lao - bản Tung, xã Trung Lý... cũng đã hoàn thành, phát huy hiệu quả trong việc kết nối các bản, các xã với nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mỗi địa phương.

Bài và ảnh: Tăng Thúy