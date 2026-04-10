Những bản án thích đáng cho các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

VKSND khu vực 6 và TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến 2 vụ án hình sự, kết hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Xuân Thao và các đồng phạm

Hai vụ án được đưa ra xét xử gồm vụ án Bùi Xuân Thao và đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự, phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự và vụ án Mai Văn Tâm phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án thứ nhất, vào các ngày 29/8/2025 và 11/9/2025, Bùi Xuân Thao và Nguyễn Đức Mạnh đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy (loại cần sa) 2 lần, thu lợi số tiền 750 nghìn đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Mạnh tại tổ dân phố 4 Phú Sơn, phường Quang Trung, lực lượng chức năng thu giữ 25,860 gam ma túy loại cần sa do Thao và Mạnh cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Hải, khoảng 17 giờ ngày 11/9/2025, tại quán bia Vì Dân thuộc tổ dân phố 6, phường Bỉm Sơn, Nguyễn Đức Hải đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho bản thân và cho Phạm Minh Quyết sử dụng; số ma túy này do Hải mua của Bùi Xuân Thao và Nguyễn Đức Mạnh. Hành vi của Hải đã cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Thao 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đức Mạnh 7 năm tù và Nguyễn Đức Hải 3 năm 6 tháng tù.

Đối với vụ án thứ hai, vào khoảng 13 giờ 05 phút ngày 26/7/2025, tại khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Mai Văn Tâm có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy có tổng khối lượng 10,013 gam, loại Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Tâm 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND khu vực 6 - Thanh Hóa và TAND khu vực 6 - Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của lãnh đạo, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Thư ký của hai đơn vị. Tại buổi họp, các ý kiến tập trung đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong thời gian tới.

Quốc Hương