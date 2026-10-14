Như Xuân chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Xã Như Xuân đã và đang đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm từng bước đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm lợi thế của địa phương trở thành hàng hóa chất lượng cao, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Sản phẩm OCOP 3 sao “Thịt trâu gác bếp Thợ Rừng” của xã Như Xuân đang hoàn thiện quy trình để nâng hạng 4 sao.

Sau sáp nhập, xã Như Xuân được sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng nền văn hóa bản địa phong phú. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy quá trình XDNTM. Nhận thức rõ tiềm năng đó, đầu năm 2026, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Chương trình OCOP năm 2026 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các sản phẩm có tiềm năng để tập trung hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền được xã chú trọng với nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân, doanh nghiệp, HTX và các hộ sản xuất, kinh doanh hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của Chương trình OCOP, từ đó chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện và nâng tầm sản phẩm. Quan điểm của xã là phát triển OCOP không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ, nâng hạng sản phẩm mà phải thực sự trở thành động lực nâng cao giá trị sản xuất, tạo dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Xã tổ chức rà soát, khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất, làng nghề, hộ kinh doanh để đánh giá những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng phát triển. Trên cơ sở đó, lựa chọn các sản phẩm có khả năng phát triển để định hướng, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện theo tiêu chí OCOP; vận động các tổ chức, cá nhân, hộ sản xuất, HTX mạnh dạn đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “Xã đang có 8 sản phẩm OCOP và một số sản phẩm tiềm năng OCOP. Do đó, để phát triển bền vững, hiệu quả chương trình, xã thường xuyên kiểm tra để các chủ thể tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng danh hiệu. Với những sản phẩm tiềm năng, xã tập trung hướng dẫn chủ thể xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; cải tiến mẫu mã, bao bì; nâng cao chất lượng; hoàn thiện hồ sơ, tiêu chuẩn sản phẩm và từng bước xây dựng chuỗi giá trị hiệu quả”.

Sau chu kỳ 3 năm, sản phẩm OCOP 3 sao “Thịt trâu gác bếp Thợ Rừng” của hộ kinh doanh Lê Hải Hà, thôn Mỹ Ré không chỉ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, mẫu mã đóng gói và nguồn gốc xuất xứ, mà còn ghi nhận chuyển biến tích cực về quy mô sản xuất lẫn thị trường tiêu thụ. Cùng với việc giữ vững chất lượng ban đầu, chủ thể đã chủ động đầu tư thêm máy móc, cải tiến thiết kế bao bì, đồng thời chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc bảo đảm các tiêu chí, quy định. Trước thực tế đó, thay vì hướng dẫn chủ thể hoàn thành thủ tục công nhận lại, UBND xã Như Xuân đã kiểm tra, làm việc và đề nghị chủ thể hoàn thiện quy trình để nâng sao cho sản phẩm.

Anh Lê Hải Hà, chủ thể sản xuất sản phẩm “Thịt trâu gác bếp Thợ Rừng”, cho biết: “Sau khi được UBND xã hướng dẫn, gia đình tôi đã lựa chọn nâng hạng sản phẩm lên 4 sao. Bên cạnh việc củng cố các giấy tờ pháp lý và chứng nhận chất lượng, chúng tôi được UBND xã tập trung làm nổi bật câu chuyện sản phẩm; tính liên kết bền vững với đơn vị cung cấp nguyên liệu và thiết kế lại bao bì thân thiện với môi trường. Dù quá trình chuẩn bị tốn nhiều thời gian và chi phí, nhưng đây là bước đi tất yếu để sản phẩm đủ sức cạnh tranh tại các hệ thống siêu thị lớn và hướng tới xuất khẩu".

Giai đoạn 2026-2030, xã Như Xuân đặt mục tiêu phát triển mới 5 - 8 sản phẩm OCOP và duy trì chất lượng các sản phẩm đã được công nhận. Do đó, bên cạnh việc quan tâm chất lượng các sản phẩm, UBND xã còn chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại. UBND xã đã tạo điều kiện để giới thiệu các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm OCOP trên hệ thống thông tin cơ sở, tại các hội nghị, sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, thương mại trên địa bàn; tạo điều kiện để các chủ thể tham gia hội chợ, triển lãm, phiên chợ nông sản do tỉnh và các địa phương tổ chức, qua đó mở rộng kết nối cung cầu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu thế chuyển đổi số, xã khuyến khích các chủ thể OCOP đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số như facebook, tiktok, youtube; chú trọng xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, từng bước đưa sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào kinh tế số. Đồng thời, kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP gắn với không gian trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng tại địa phương từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và sức quảng bá cho các sản phẩm.

Sự quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân chính là “chìa khóa” để Chương trình OCOP xã Như Xuân đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hòa