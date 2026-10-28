Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Xác định phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn, xã Hoằng Phú tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, khuyến khích các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh chủ động đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với nhu cầu thị trường.

Sản phẩm miến gạo Sơn Xuân dần khẳng định thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.

Năm 2025, sản phẩm miến gạo Sơn Xuân của cơ sở sản xuất miến gạo Sơn Xuân ở thôn Hảo Thôn xã Hoằng Phú được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của cơ sở trong quá trình hoàn thiện và phát triển sản phẩm, đồng thời tạo thêm cơ hội để nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, trung bình mỗi tháng, cơ sở đưa ra thị trường khoảng 3 tấn miến gạo. Sản lượng này cho thấy sản phẩm đã có đầu ra tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ vẫn chủ yếu dựa vào các kênh phân phối truyền thống, chưa khai thác hiệu quả những phương thức kinh doanh hiện đại.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính an toàn của thực phẩm, việc được công nhận OCOP không chỉ là lợi thế về thương hiệu mà còn đặt ra yêu cầu đối với cơ sở sản xuất trong việc duy trì chất lượng, hoàn thiện hình thức sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Lê Đình Sơn, chủ cơ sở sản xuất miến gạo Sơn Xuân cho biết: “Xác định xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường là hướng đi quan trọng, tôi sẽ chú trọng cải tiến bao bì, nhãn mác, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, trong đó có hệ thống siêu thị. Việc đầu tư hoàn thiện bao bì không chỉ giúp sản phẩm có hình thức bắt mắt, chuyên nghiệp hơn mà còn tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, nguồn gốc và các nội dung liên quan theo quy định”.

Để thực hiện mục tiêu mỗi năm phát triển một sản phẩm OCOP, xã Hoằng Phú xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, các chủ thể sản xuất là nhiệm vụ quan trọng. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định, tiêu chí OCOP; kỹ năng quản trị sản xuất, kinh doanh; xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; thiết kế bao bì, nhãn mác và phát triển thị trường. Xã phấn đấu 100% cán bộ quản lý và các chủ thể tham gia phát triển sản phẩm OCOP được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan. Qua đó, giúp các cơ sở sản xuất nâng cao năng lực quản lý, chủ động hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với đó, xã chú trọng rà soát các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống và sản phẩm làng nghề để lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, HTX nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng quy mô sản xuất và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đơn vị phân phối nhằm hình thành chuỗi giá trị ổn định.

Cùng với các phương thức tiêu thụ truyền thống, xã cũng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua việc tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hội chợ, chương trình giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết nối cung cầu và những sự kiện xúc tiến thương mại phù hợp. Đồng thời, khuyến khích đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, quảng bá trên mạng xã hội và ứng dụng hình thức bán hàng trực tiếp qua nền tảng số.

Bên cạnh các giải pháp về chất lượng và thị trường, xã Hoằng Phú chú trọng khuyến khích các chủ thể ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từng bước xây dựng, cập nhật dữ liệu sản phẩm OCOP; thúc đẩy truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị; khuyến khích các chủ thể đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Hiện xã Hoằng Phú có 4 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên gồm: bánh nhãn Phú Ngọc Anh, nem chua Anh Vũ, miến gạo Xuân Sơn và bánh chưng Tuấn Liên. Các sản phẩm này đã tạo dựng được uy tín và dần có chỗ đứng trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Phúc cho biết: “Với định hướng phát triển dựa trên lợi thế địa phương, lấy chất lượng làm nền tảng, xây dựng thương hiệu làm trọng tâm và mở rộng thị trường làm động lực, Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho các cơ sở sản xuất tại Hoằng Phú phát triển ổn định, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng thu nhập cho người dân góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo việc làm, phát huy nội lực cộng đồng và thực hiện các mục tiêu XDNTM trên địa bàn xã”.

Bài và ảnh: Minh Khanh