Như Thanh tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nút thắt cần tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, thời gian qua xã Như Thanh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn luôn đạt và vượt tiến độ, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xã Như Thanh tập trung GPMB Dự án đường Bến En với điểm nối Quốc lộ 45.

Theo đó, xã Như Thanh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Dự án Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang; Dự án khu dân cư Kim Sơn 1; Dự án đường Bến En đi Bến Sung; Dự án đầu tư của Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Đức Luân... Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Mọi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều được niêm yết công khai, áp giá minh bạch đúng quy định của pháp luật. Chính sự đối thoại thẳng thắn, giải quyết thấu tình đạt lý các quyền lợi chính đáng của người dân đã giúp gỡ bỏ rào cản tâm lý, nhiều hộ gia đình đã chủ động bàn giao mặt bằng trước thời hạn để các đơn vị thi công đúng tiến độ. Bên cạnh đó, xã thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác GPMB trên địa bàn xã đã đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm 2026, xã đã GPMB được 21,08ha, vượt xa kế hoạch tỉnh giao 12,05ha, đạt 223,4% kế hoạch. Kết quả này góp phần quan trọng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh Lê Thị Thu Phương, cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường GPMB để nâng cao nhận thức của người dân, góp phần bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng trên địa bàn xã”.

Bài và ảnh: Thiện Nhân