Nhộn nhịp không khí sản xuất, chế biến lâm sản dịp cuối năm

Sau chuỗi ngày dài chịu tác động nặng nề của mưa lũ, sạt lở đất và đứt gãy chuỗi sản xuất, những cánh rừng luồng, nứa, vầu ở các xã vùng cao Trung Hạ, Sơn Điện... lại bước vào mùa khai thác sôi động. Luồng được giá, đơn hàng tăng, nhà máy tăng tốc sản xuất, tạo nên nhịp sản xuất cuối năm khẩn trương hơn.

Nhịp sản xuất tất bật tại xưởng sản xuất mành tre, Công ty chế biến lâm sản Quan Sơn.

Chạy nước rút cho đơn hàng cuối năm

Dọc tuyến Quốc lộ 217 qua các xã Trung Hạ, Sơn Điện, Mường Mìn,... những đoàn xe chở luồng nối đuôi nhau về các nhà máy chế biến, tạo nên nhịp lao động hối hả hiếm thấy trong năm. Đây là cao điểm sản xuất của ngành chế biến lâm sản, khi nguyên liệu được thu mua mạnh để phục vụ các đơn hàng cuối năm trong nước và xuất khẩu. Tại xã Trung Hạ - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản quy mô lớn, hoạt động lâu năm, hầu hết các nhà máy đều đang vận hành hết công suất. Luồng từ các xã liên tục được tập kết về đây để sơ chế, sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, phụ trách Nhà máy sản xuất thuộc Công ty Chế biến lâm sản Quan Sơn, cho biết: "Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm, toàn bộ dây chuyền sản xuất của đơn vị đang được vận hành với cường độ cao để kịp tiến độ các đơn hàng đã ký. Không khí tăng tốc ấy thể hiện rõ trong từng phân xưởng".

Còn anh Vi Văn Bộ, công nhân nhà máy chia sẻ: “Những ngày này anh em làm việc gần như chạy đua với thời gian, nhưng đổi lại là thu nhập ổn định, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài”.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất khác trên địa bàn xã Trung Hạ cũng đang phải tăng tốc để kịp hoàn thành các đơn hàng đã ký kết. Đại diện một doanh nghiệp chế biến luồng, cho biết: Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi mưa bão liên tiếp, các đơn vị buộc phải huy động tối đa nhân công, tổ chức tăng ca, vận hành toàn bộ dây chuyền để bù đắp sản lượng. Không chỉ là cao điểm sản xuất mang tính thời vụ, nhịp tăng tốc của các nhà máy chế biến lâm sản thời điểm này còn phản ánh nỗ lực phục hồi sau nhiều tháng bị gián đoạn bởi thiên tai.

Kỳ vọng tết ấm no

Dọc theo các bản làng là cảnh bà con tất bật chặt luồng, chẻ nan, bốc xếp lâm sản lên xe để kịp chuyển về nhà máy. Những cánh rừng từng chịu tổn thương nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở nay lại vang lên tiếng cưa, tiếng chặt rộn ràng - tín hiệu cho thấy sinh kế đang dần hồi phục. Để kịp tiến độ thu hoạch trong những ngày thời tiết thuận lợi, đoàn viên thanh niên các xã còn trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân chặt luồng, vận chuyển với mức chi phí hợp lý. Hoạt động này vừa giúp bà con giảm gánh nặng nhân công, vừa tạo nguồn gây quỹ cho tổ chức đoàn. Bà Vi Thị Huân ở bản Chè, xã Trung Hạ cho biết: “Cả năm chịu ảnh hưởng thiên tai, thu nhập bấp bênh, nay lâm sản được giá, bà con ai cũng tranh thủ từng ngày nắng để lên rừng. Chỉ mong giá ổn định để tết này ấm cúng hơn”.

Tại thôn Na Nghịu, xã Sơn Điện, ông Lương Văn Phích cho biết: "Từ đầu năm đến nay hiện tượng “khuy” sinh học khiến nhiều diện tích nứa, vầu suy giảm, cộng với mưa bão kéo dài làm gián đoạn quá trình khai thác. Nguồn cung giảm mạnh là nguyên nhân chính khiến giá lâm sản tăng cao. Có thời điểm giá luồng lên tới 19.000 đồng/kg; nứa, vầu đạt 280.000 đồng/tạ. Dịp cuối năm, thương lái đặt hàng liên tục nhưng không phải lúc nào cũng đủ sản lượng".

Riêng ở xã Sơn Điện - địa phương có số lượng doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản đông đảo, những ngày cao điểm nhịp lao động tại các xưởng sản xuất trở nên gấp gáp hơn thường lệ. Tại xưởng chế biến tăm mành Thành Đô (thôn Na Nghịu), chủ cơ sở Nguyễn Thành Đô cho biết đang phải tăng tốc để bù lại quãng thời gian đình trệ do bão lũ trước đó. Còn với nhiều hộ dân, thời điểm này mức thu nhập bình quân đạt từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/ngày. Gia đình anh Hà Văn Bằng ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, phấn khởi nói: “Luồng được giá, người dân cũng bớt lo hơn, bù đắp lại những thiệt hại về hoa màu, vật nuôi do ảnh hưởng của các cơn bão trước đó”.

Chủ tịch UBND xã Sơn Điện Phạm Văn Tình cho biết, toàn xã hiện có hơn 4.000ha rừng trồng luồng, nứa, vầu và hơn 20 doanh nghiệp hoạt động thu mua, chế biến lâm sản từ luồng. Nguồn thu từ lâm sản đã và đang trở thành trụ cột kinh tế của nhiều hộ dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Sau thiên tai, việc giá lâm sản tăng không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để người dân ổn định cuộc sống, hướng tới một cái tết ấm áp hơn.

Với hơn 54.000ha rừng luồng, nứa, vầu và gần 60 cơ sở chế biến đang hoạt động trên địa bàn các xã thuộc huyện Quan Sơn cũ, khu vực này được xem là “thủ phủ” lâm sản của tỉnh Thanh Hóa. Việc phát huy giá trị cây luồng gắn với đẩy mạnh chế biến, xây dựng chuỗi liên kết, đang mở ra hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế lâu dài cho bà con vùng đồng bào các dân tộc miền núi nơi đây.

Bài và ảnh: Đình Giang