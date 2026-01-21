Nhiều vùng quê “khoác áo mới”

Trên khắp các nẻo đường từ thôn bản miền núi đến các làng quê đồng bằng, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Những tuyến đường phong quang, sạch sẽ với hàng cây xanh, cây cảnh được chăm sóc gọn gàng cùng hệ thống đèn điện chiếu sáng lung linh khi đêm xuống, tạo nên không gian yên bình, khang trang và mang lại cảm giác an toàn cho người dân.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Tỉnh Thôn 1, xã Xuân Hòa.

Những ngày này, đến thôn Tỉnh Thôn 1, xã Xuân Hòa, chúng tôi không khỏi ấn tượng về đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Dọc hai bên đường xen lẫn giữa hàng cây xanh là những chậu hoa giấy, hoa hồng đang đua nhau khoe sắc, đặc biệt nhiều bức tường trong thôn đã được “khoác áo mới” bằng bích họa, tranh đá ốp tường, tạo nên cảnh sắc quê hương thêm tươi mới, rạng rỡ.

Bà Đỗ Thị Hải, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tỉnh Thôn 1 cho biết: Năm 2020, thôn vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, cấp ủy chi bộ cùng ban công tác mặt trận thôn đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của mô hình. Đồng thời, các thành viên ban điều hành mô hình cũng nêu cao tinh thần gương mẫu, trực tiếp tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa cây cảnh...

Nhờ thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, mô hình đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân trong việc góp công, góp sức lắp đặt đường điện chiếu sáng; lắp đặt 16 mắt camera tại các trục đường chính, vẽ 40 bích họa, 3 bức tranh đá ốp tường với chủ đề phong cảnh, con người, trồng 300 chậu hoa, cây cảnh tạo nên không gian sống trong thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, sau khi triển khai mô hình, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng xả rác cũng như chất thải trong chăn nuôi ra môi trường. Hàng ngày, người dân đều có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch nhà, sạch ngõ và thực hiện tốt việc thu gom rác thải, góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Lê Văn Tập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Hòa, cho biết: Để duy trì và phát triển mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, MTTQ xã đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên. Đến nay, 27/27 khu dân cư trên địa bàn xã triển khai hiệu quả mô hình bằng nhiều việc làm thiết thực như: tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào những ngày cuối tuần; 100% tuyến đường lắp đặt đèn chiếu sáng; trồng hoa, cây cảnh; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, đoạn đường tự quản, trong năm 2025 không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Không chỉ tại 27/27 khu dân cư xã Xuân Hòa mà trên khắp các nẻo đường từ các làng quê đồng bằng đến thôn bản miền núi, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Được thực hiện từ năm 2020, mỗi năm Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn 5 khu dân cư trên địa bàn tỉnh để làm điểm xây dựng mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tại các khu dân cư được lựa chọn, ban thường trực ủy ban MTTQ các xã đã thành lập ban điều hành mô hình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện các tiêu chí; thực hiện các tổ tự quản về an ninh trật tự, đoạn đường tự quản, thực hiện các nội dung xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Sau khi ra mắt và được tuyên truyền, tập huấn, Nhân dân tại các khu dân cư đã tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ, tổ chức thu gom rác thải; trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh, cây xanh tại gia đình và công cộng. Sau 5 năm triển khai, với sự hưởng ứng tích cực của các thành viên và bằng nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực gắn với tình hình thực tế tại địa phương, MTTQ tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 190 mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, gần 220 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Đồng thời, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tự nguyện hiến 16,5ha đất để sửa chữa, làm mới 1.850km đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi. Tại các khu dân cư đã thành lập các tổ tự quản, tổ liên gia, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư...

Từ sự đồng thuận và chung tay của Nhân dân, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đang lan tỏa rộng khắp và tạo sự khởi sắc ở nhiều vùng quê. Qua đó, không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo của địa phương mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng các khu đô thị và miền quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu