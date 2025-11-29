Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI

Trong phiên thứ hai, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI diễn ra sáng 29/11, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng.

Tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

Là một tổ chức xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và phương hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Gần 2 năm qua, người Công giáo trong tỉnh đã tự nguyện hiến trên 16,5 ha đất, đóng góp trên 243 nghìn ngày công trị giá trên 159 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo nông thôn tại các xứ, họ đạo thêm khang trang “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Năm 2024-2025, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão gây ra với số tiền gần 15 tỷ đồng; hưởng ứng và ủng hộ “Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba”...

Bên cạnh đó, Ủy ban ĐKCG tỉnh, Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa còn phối hợp với MTTQ tỉnh hỗ trợ 9 tỷ 350 triệu đồng, giúp đỡ 152 hộ gia đình bà con lương - giáo an cư lạc nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy ban ĐKCG cũng đã động viên người giáo dân tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng và chính quyền. Đã có 272 đại biểu Công giáo trong HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ mô hình “xứ đạo bình yên” được thành lập ở huyện Nga Sơn (năm 2018), đến nay sau 8 năm đã được nhân rộng ra 18 mô hình ở các địa phương.

Tại Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025, có 98 cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen, 20 cá nhân được Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng Giấy khen.

Thời gian tới, nhất là sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, Ủy ban ĐKCG xác định sẽ cố gắng hơn nữa để làm tròn nhiệm vụ là “cầu nối” giữa đạo và đời, giữa giáo hội và xã hội, tiếp tục động viên tinh thần đoàn kết lương - giáo, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần cùng Nhân dân làm cho quê hương Thanh Hóa, quê hương của Lam Kinh - Lê Lợi ngày thêm mạnh, giàu và hạnh phúc, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của đất nước.

Phụ nữ Thanh Hóa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội và chương trình phối hợp thống nhất hành động, Hội đã cụ thể hóa các phong trào thi đua (PTTĐ), các cuộc vận động (CVĐ) do Mặt trận phát động thành chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương và từng nhóm đối tượng phụ nữ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu KT- XH của tỉnh; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội đã phát động và triển khai CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực bền bỉ, đến nay toàn tỉnh có 620.446 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí CVĐ, góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2024-2025, bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, các cấp Hội đã giúp đỡ hàng nghìn hội viên, phụ nữ phát triển sinh kế; huy động 12.691 tỷ đồng cho 174.387 hội viên vay phát triển kinh tế; đào tạo nghề cho 8.211 lao động nữ; kết nối, nhận đỡ đầu 590 trẻ em mồ côi; trao hơn 41.000 suất quà trị giá 15,5 tỷ đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 3.000 hộ thoát nghèo...

Hưởng ứng PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai sâu rộng PTTĐ “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”.

CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức gắn với vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”, khởi nghiệp, tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó quảng bá, giới thiệu các thương hiệu đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần thực hiện có hiệu quả CVĐ.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung PTTĐ, CVĐ phù hợp với từng lĩnh vực, vùng miền, đối tượng phụ nữ, từng hộ gia đình để động viên mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua. Chủ động lựa chọn những vấn đề có liên quan trực tiếp đến phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân để xây dựng chương trình, kế hoạch; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống.

Phát huy vai trò của MTTQ xã trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU

Ông Hà Nam Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bá Thước.

Bá Thước là một xã miền núi khó khăn, cũng là xã có số hộ cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cao. Qua rà soát theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025”, toàn xã có 1.076 hộ cần được hỗ trợ.

Ủy ban MTTQ xã Bá Thước đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã; tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 22-CT/TU đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; vận động các doanh nghiệp, con em xa quê, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã tích cực đóng góp; phối hợp chặt chẽ với các thôn, phố trên địa bàn xã tiến hành rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách một cách công khai, dân chủ, đúng quy định, tuân thủ quy trình, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trục lợi chính sách.

Trong quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng đã có trường hợp phải từ chối nhận hỗ trợ nhà ở theo Chỉ thị 22, tuy nhiên, với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đến ngày 30/6, xã Bá Thước đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 418 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí 23 tỷ 152 triệu đồng, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,17%.

Cùng với việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU, các hoạt động “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện cũng được MTTQ xã Bá Thước phối hợp hỗ trợ kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Bá Thước quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng xã Bá Thước nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng phát triển.

