Nhiều sân bay có khả năng bị ảnh hưởng dông, gió giật do áp thấp nhiệt đới

Trong những ngày tới, một số sân bay khu vực phía Bắc như Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài, Thọ Xuân và Vinh có khả năng chịu ảnh hưởng của mưa rào, dông, gió giật và hiện tượng giảm tầm nhìn.

Máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết có mưa, dông.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến hoạt động bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ động kích hoạt các phương án ứng phó theo quy định đến các đơn vị trực thuộc nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai đối với hoạt động và các công trình, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Theo thông tin dự báo của các cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp, khả năng mạnh lên thành bão và có thể ảnh hưởng đến một số phân khu thuộc quyền điều hành của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội), Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh), cũng như hoạt động khai thác tại một số sân bay khu vực phía Bắc.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, từ chiều ngày 20/8 đến ngày 22/8, tại các phân khu 2, 3 và sau đó là khu vực phía Nam phân khu 1 thuộc quyền điều hành bay của ACC Hà Nội có khả năng xuất hiện mây đối lưu, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng hàng không, trong những ngày tới, một số sân bay khu vực phía Bắc như Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài, Thọ Xuân và Vinh có khả năng chịu ảnh hưởng của mưa rào, dông, gió giật và hiện tượng giảm tầm nhìn. Các cơ sở điều hành bay tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai các biện pháp điều hành bay phù hợp, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; chủ động kích hoạt các phương án ứng phó theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình, đài, trạm, trang thiết bị kỹ thuật; chủ động chằng néo, neo buộc công trình, thiết bị theo phương án đã được phê duyệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.

Trung tâm Khí tượng hàng không tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cung cấp kịp thời, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ sở điều hành bay và người dùng, đặc biệt đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, mưa lớn và gió giật mạnh.

Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung và Công ty Quản lý bay miền Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm các cơ sở điều hành bay duy trì hoạt động an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ thị về điều hành bay trong điều kiện thời tiết bất lợi. Các đơn vị chủ động chuẩn bị phương án điều hành đối với hoạt động bay tránh thời tiết nguy hiểm, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị khi cần thiết.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu theo dõi sát tình hình hoạt động trên các đường bay có liên quan, chủ động xây dựng phương án quản lý luồng không lưu, phối hợp với các đơn vị nhằm hạn chế tình trạng bay dồn, bay chờ, nhất là tại các khu vực, sân bay có khả năng chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

Các đơn vị tiếp tục kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm công tác điều hành bay được duy trì an toàn, thông suốt.

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không chủ động bám sát tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sẵn sàng thực hiện công tác thông báo tin tức hàng không phù hợp với diễn biến thực tế.

VATM quyết tâm bảo đảm an toàn, điều hòa và thông suốt cho hoạt động bay; đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai đối với hoạt động và các công trình, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhieu-san-bay-co-kha-nang-bi-anh-huong-dong-gio-giat-do-ap-thap-nhiet-doi-post1131472.vnp