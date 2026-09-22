Nhiều hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em ở các xã miền núi

Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, tại các xã miền núi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên trẻ em, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi và mắc bệnh hiểm nghèo.

Hoạt động rửa xe gây quỹ được nhiều người ủng hộ.

Tại xã Sơn Điện, với thông điệp “Chung tay vì trẻ em Sơn Điện”, Đoàn xã triển khai nhiều hoạt động gây quỹ tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu cho em” năm 2026. Trong đó, hoạt động “Rửa xe gây quỹ Trung thu cho em” nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Sau đợt rửa xe gây quỹ lần thứ nhất, Đoàn xã Sơn Điện đã vận động được gần 6 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được sử dụng để mua quà trao tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những em có nghị lực vươn lên trong học tập trên địa bàn xã.

“Chương trình rửa xe gây quỹ là cách để đoàn viên, thanh niên cùng nhau chung tay làm những việc ý nghĩa. Từ nguồn quỹ này, chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu", Bí thư Đoàn xã Sơn Điện Lương Văn Đào chia sẻ.

Tại xã Mường Mìn, Đoàn xã đã tổ chức Hội nghị trao quà chương trình “Em nuôi của Đoàn” năm học 2025-2026 và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026. Dịp này, các em thiếu niên, nhi đồng thuộc chương trình “Em nuôi của Đoàn” được trao quà, qua đó thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Đoàn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn xã Mường Mìn cũng đang tập trung kêu gọi sự chung tay của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và Nhân dân để tổ chức các hoạt động Trung thu thiết thực, mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

Đoàn xã Mường Mìn tổ chức hội nghị “Trao quà Em nuôi của Đoàn năm học 2025-2026 và triển khai Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2026.

Với bà con Nhân dân bản Bôn, xã Yên Khương, chiều 21/9, lãnh đạo xã và các lực lượng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bản nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Mỗi suất trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà tặng.

Đình Giang