Nhật Bản ghi nhận sóng thần

Tối 9/11, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực phía Bắc Nhật Bản, kéo theo nhiều dư chấn và buộc Cơ quan Khí tượng nước này phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Nước biển dâng cao dọc theo bờ biển Iwate của Nhật Bản. Ảnh tư liệu newsarenaindia

Theo Reuters và AP, trận động đất ban đầu được ghi nhận có cường độ 6,7 độ, sau đó được nâng lên 6,9 độ, xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate lúc khoảng 5 giờ chiều, ở độ sâu từ 10 đến 16 km dưới đáy biển.

Ngay sau đó, sóng thần cao khoảng 10 cm được ghi nhận tại thành phố Ofunato, các cảng Ominato, Miyako, Kamaishi, và sau đó lên tới 20 cm tại khu vực Kuji. Giới chức cảnh báo, các đợt sóng này có thể tiếp diễn trong nhiều giờ, và có khả năng mạnh dần theo thời gian.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại hay thương vong, cũng như không phát hiện bất thường tại hai nhà máy điện hạt nhân gần khu vực tâm chấn. Hệ thống tàu siêu tốc tạm thời ngừng hoạt động, trong khi một số khu vực bị ảnh hưởng bởi mất điện cục bộ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân không tiếp cận vùng ven biển do nguy cơ sóng thần vẫn còn, đồng thời cho biết khu vực này có thể tiếp tục xảy ra dư chấn mạnh trong vài ngày tới.

Một bức tường chắn sóng dọc bờ biển ở Miyako, tỉnh Iwate Ảnh: AFP

Nhật Bản nằm trên “vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh. Khu vực Đông Bắc nước này từng chứng kiến thảm họa kép năm 2011, khi sóng thần và động đất khiến gần 20.000 người thiệt mạng.

Iwate chính là tỉnh từng hứng chịu những đợt sóng thần khổng lồ trong thảm họa động đất kinh hoàng ngày 11-3-2011, 18.500 người mất tích hoặc thiệt mạng.

Mỗi năm, quốc đảo 125 triệu dân này hứng chịu khoảng 1.500 trận động đất. Phần lớn trong số đó có cường độ nhẹ. Tuy nhiên mức độ thiệt hại vẫn phụ thuộc vào vị trí và độ sâu của tâm chấn dưới bề mặt Trái đất.

Nhật Lệ

Nguồn: AP, The Independent