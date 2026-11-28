Nhật Bản công bố tầm nhìn ứng dụng AI trong lĩnh vực quốc phòng

Nhật Bản đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao tốc độ ra quyết định và hiệu quả hoạt động của Lực lượng Phòng vệ, đồng thời khẳng định con người phải giữ quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Ngày 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã xây dựng và công bố “Tầm nhìn AI Quốc phòng” (Defense AI Vision), định hướng mở rộng ứng dụng AI và dữ liệu trong các hoạt động quốc phòng, trước tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Theo Bộ trưởng Koizumi, sau hơn 2 năm triển khai chính sách thúc đẩy ứng dụng AI, Nhật Bản cần mở rộng khai thác công nghệ này để rút ngắn quá trình chuyển thông tin thành quyết định và hành động, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Lực lượng Phòng vệ.

Tầm nhìn mới nhấn mạnh con người phải giữ quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm cuối cùng, đồng thời duy trì khả năng phán đoán độc lập, không phụ thuộc máy móc vào các khuyến nghị của AI.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác định dữ liệu là tài sản chiến lược, thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất về AI và dữ liệu. Nhật Bản cũng hướng tới tự chủ trong lựa chọn, quản lý và cải tiến các hệ thống AI, song song với tăng cường khả năng phối hợp cùng đồng minh và các quốc gia có cùng định hướng.

Các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong quốc phòng phải tuân thủ luật pháp trong nước và luật nhân đạo quốc tế.

Việc công bố định hướng mới diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ AI bị lạm dụng để tạo ra thông tin sai lệch, tiến hành các cuộc tấn công mạng hoặc phục vụ những mục đích gây mất an toàn ngày càng gia tăng. Vì vậy, Nhật Bản nhấn mạnh yêu cầu kết hợp mở rộng ứng dụng công nghệ với cơ chế giám sát và trách nhiệm của con người.

Bộ trưởng Koizumi cho biết Bộ Quốc phòng sẽ sớm xây dựng kế hoạch thực hiện dựa trên các văn kiện an ninh quốc gia, cụ thể hóa tầm nhìn thành những dự án thiết thực và triển khai trước các nội dung có thể thực hiện ngay, nhằm đưa AI và dữ liệu trở thành một phần năng lực quốc phòng của Nhật Bản.

Minh Phương